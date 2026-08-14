Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatları doğrultusunda şehir genelindeki yol bakım ve yenileme çalışmalarının daha hızlı, verimli ve sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla belediyenin araç filosuna yeni asfalt kazıma makinesi kazandırıldı.

Tokat Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatları doğrultusunda makine parkını yeni ve modern araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Belediye filosuna kazandırılan yeni asfalt kazıma iş makinesi, özellikle şehir merkezindeki bulvar ve caddelerde gerçekleştirilecek yol bakım ve yenileme çalışmalarında ekiplerin çalışma hızını ve kapasitesini artıracak. Makine, mevcut asfalt yüzeyini ihtiyaç duyulan genişlik ve derinlikte kontrollü şekilde kazırken, ortaya çıkan malzemeyi eş zamanlı olarak bant sistemiyle kamyonlara aktarabiliyor. Böylece çalışma sahasında ilave iş makinelerine duyulan ihtiyaç azalırken, işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasına imkân sağlanıyor.

'Tokat'ımızı uzun süren yol çalışmalarıyla yormayacağız'

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediyenin teknik kapasitesini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

'Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizin kendi imkânlarıyla daha güçlü, daha hızlı ve daha etkin hizmet üretebilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda ekiplerimizin sahadaki gücünü artıracak yeni asfalt kazıma makinemizi araç filomuza kazandırdık. Özellikle bulvar ve caddelerimizde yapacağımız asfalt yenileme çalışmalarında artık çok daha hızlı hareket edeceğiz. Asfaltı kontrollü şekilde kazarken aynı anda kamyonlarımıza aktaracak, hem iş gücünden hem zamandan tasarruf sağlayacağız. En önemlisi, çalışmalarımızı trafik akışını mümkün olduğunca aksatmadan sürdüreceğiz. Kazınan asfaltı da atık olarak görmeyeceğiz. Yeniden değerlendirilebilir hale gelen bu malzemeyi uygun alanlarda kullanarak, belediyemizin kaynaklarını daha verimli değerlendireceğiz. Tokat'ımızı günlerce süren çalışmalarla yormadan, teknolojinin imkânlarından faydalanarak daha kısa sürede, daha sağlıklı ve kalıcı çözümler üreteceğiz. Araç filomuzu ve teknik kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni iş makinemizin Tokat'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'