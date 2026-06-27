Manisa'nın Demirci ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ulaşım yatırımları büyük bir ivme kazandı.

İlçenin ekonomik ve ticari hayatına can suyu olacak projeler kapsamında; Demirci-Salihli karayolunda sıcak asfalt serimi başlarken, Demirci-Selendi karayolunda da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Manisa genelindeki yatırımları hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz yıl ilçe merkezindeki 6 kilometrelik karayolu ağının sıcak asfaltla buluşturulmasının ardından, 2026 yılı yatırım programı kapsamında hummalı bir çalışma daha başlatıldı.

Yatırım programı doğrultusunda, Demirci-Salihli karayolunun Kılavuzlar Mahallesi'ne kadar uzanan 14 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt serim işlemlerine geçildi. Karayolları ekipleri tarafından mevcut yolun sathi kaplaması kazınarak asfalt zemin malzemesi seriliyor. Sürücülerin mağdur olmaması adına, çalışmaların sürdüğü güzergahta ulaşım güvenlik gerekçesiyle yer yer tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer yandan, 2025 yılı Kasım ayında ihalesi gerçekleştirilen Demirci-Selendi karayolundaki çalışmalar da Alaağaç Mahallesi Akçeşme mevkiinden başladı. Demirci'nin İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlantısında stratejik bir öneme sahip olan karayolu, 10 metre genişliğinde standartlara uygun olarak inşa ediliyor. Alaağaç Mahallesi'nden başlayan hummalı çalışmaların ilk etapta Esenyurt Mahallesi'ne kadar ulaştırılması hedefleniyor.

Yürütülen projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ilçedeki ulaşım yatırımlarının büyük bir ivme yakaladığını belirtti.

Başkan Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Geçtiğimiz yıl ilçe merkezindeki karayolları ağında yer alan yollara uygulanan sıcak asfalt, bu sezon Salihli karayolunda 14 kilometrelik Kılavuzlar Mahallesi istikametine kadar olan bölümde uygulanacak. Eş zamanlı olarak Selendi karayolunda ise yapımı yarım kalan 25 kilometrelik güzergâhta yol yapım çalışmalarına başlandı. Hayata geçirilen bu ulaşım yatırımları, tarım ve eğitim kenti olan Demirci'mize ekonomik ve ticari anlamda çok büyük bir kazanım sağlayacak.'