AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenecek büyük buluşma öncesinde Mersin teşkilatı, yaklaşık 40 otobüs ve 2 bin 500'ün üzerinde teşkilat mensubu ve vatandaşın katılımıyla Ankara'ya hareket etti.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek program için Mersin'den yoğun katılım sağlandı. İl ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra vatandaşların da katıldığı organizasyonda yaklaşık 40 otobüs Ankara'ya doğru yola çıktı.

Hareket öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin teşkilatı olarak 13 ilçeyle birlikte büyük buluşmada yer alacaklarını söyledi. Aldemir, 'Bugün tarihi bir ana şahitlik etmek, AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi hitaplarını dinlemek için Ankara'ya gidiyoruz. Mersin teşkilatı olarak 13 ilçemizle birlikte büyük buluşmada yerimizi alacağız' dedi.

'2 bin 500'ün üzerinde hemşehrimiz Ankara'da olacak'

Ankara programına Mersin'den yoğun katılım olduğunu belirten Aldemir, vatandaşların kendi talepleriyle organizasyona dahil olduğunu ifade etti. Aldemir, 'Bize ulaşarak 'Biz de Ankara'ya gitmek, Cumhurbaşkanımızın yanında olmak ve bu tarihi buluşmaya şahitlik etmek istiyoruz' diyen hemşehrilerimizin tamamını Ankara'ya götürüyoruz. Şu anda yaklaşık 40 otobüsün üzerinde bir katılımla Ankara'ya doğru yola çıktık. 2 bin 500'ün üzerinde hemşehrimizin bu büyük tarihi buluşmada olacak' diye konuştu.

'Milletimizle güçlü bir gönül bağımız var'

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik vatandaşların ilgisinin büyük olduğunu dile getiren Aldemir, 25 yıllık hizmet ve eser siyasetinin bu gönül bağının temelini oluşturduğunu kaydetti. Aldemir, 'Vatandaşlarımızın hem AK Parti'mize hem de Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir teveccühü var. AK Parti'mizin 25 yıllık hizmet ve eser siyasetiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, vizyonu ve teşkilatlarımızın fedakar çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz' ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2001'de başlayan AK Parti'nin siyasi yürüyüşünün bugün 25. yılına ulaştığını belirten Aldemir, 'Mersin teşkilatı olarak 13 ilçemizle birlikte aynı heyecan ve inançla bu tarihi buluşmada yerimizi alacağız. Her şey milletimiz için, her şey vatanımız için. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' dedi.