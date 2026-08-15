Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Terörsüz Türkiye hedefi, çerçeve kanun, terör örgütünün silah bırakması ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin bir taviz veya pazarlık olmadığını vurgulayan Akar; Türkiye'nin terör belasından kurtarılması ve devletin bekasının güçlendirilmesi hedefiyle çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Terörsüz Türkiye süreci, çerçeve kanun, PKK'nın silah bırakması, Suriye'deki YPG yapılanması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar; terörle mücadelenin devlet bekası ve ülkenin güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayarak; 'Bu konuda gerçekten çok ciddi ve çok başarılı işler yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. İnşallah 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtardık, kurtarıyoruz. O noktaya geldik. Tabii burada, bunu da işte bahsettiğiniz gibi, 1 Ekim 2024'te Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir girişimle olaylar evrildi ve bugünlere kadar gelindi. Bunun sonunda da çok şükür, Terörsüz Türkiye'ye yönelik adımlar atıldı. Bu da tabii bildiğiniz gibi, bu çalışmaların sonunda bir komisyon kurulmasıyla devam etti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Bu komisyon, takriben bir yılı aşkın süre boyunca çalışmalarını sürdürdü. Ağustos 2025'te başladı ve Şubat 2026'ya kadar devam etti. Bunun sonunda da nihai bir rapor hazırlandı. Bu toplantıdan sonra, bu rapora istinaden bir kanun çalışması yapıldı. Bu kanun çalışması da 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' adı altında, bahsettiğiniz gibi 467 gibi büyük bir oyla kabul edildi. Bu tabii çok önemli, çok değerli bir adım. Çünkü biz başlangıçtan itibaren Cumhur İttifakı olarak 'Terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye' diyoruz. Terörsüz bölge, terörsüz Türkiye ve nihayetinde terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var. Burada çok ciddi adımlar atıldı. Bunu gerçekten biz yapabilecek seviyedeyiz. Yapabiliriz, yapacağız inşallah. Bu memleketi, bu asil milleti terörden kurtaracağız' dedi.

'Burada taviz, af vesaire söz konusu değil'

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması istikametinde ilerlediğini söyleyen Akar; 'Bu dava çerçevesinde, bu çerçeve anlaşmasının çok büyük önemi ve değeri var. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla, oradaki mutabakatın sağlanmasıyla, dolayısıyla Meclis'teki bu 467 oy, aşağıya, bütün 86 milyona yayılacak ve 86 milyonun mutabakatına dönüşecek. İnşallah bu şekliyle Türkler, Kürtler, Araplar, Zazalar, kimler varsa, bir kardeş olarak, 86 milyon tek yürek ve tek ses olarak çalışacağız. Bahsettiğimiz gibi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız çok emin adımlarla ilerliyor. Bu konuda ciddi şekilde katkı sunanlar var. Katkı yapan herkese saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Burada diğer birçok konu da var. Burada taviz, af vesaire söz konusu değil. Yani bu süreç çok ince bir şekilde, gayet akıllı bir şekilde planlanmış, görüşülmüş, konuşulmuş, tartılmış, tarafları tatmin edecek şekilde bu noktaya gelinmiştir. Burada iki önemli konu, iki önemli tarih var. Bunlardan birincisi 27 Şubat 2025, ikincisi de yine 27 Şubat 2026. İmralı bu konuda çıktı, 'Örgütü feshedin, silahlarınızı bırakın' dedi. Dolayısıyla öküz altında buzağı aramanın gereği yok. Örgütün feshi ve silahların bırakılması kesin. Yani bu konuda bir mutabakat var, bir konsensüs var. Bu şekilde inşallah bunun ayrıntıları da hayata geçirilecek. Bu çerçeve yasanın uygulanması başarılı bir şekilde tamamlanacak. Dolayısıyla ülkemiz, milletimiz layık olduğu, beklediği, hakkı olan huzura ve güvene kavuşacak. Bir tarafta güvenliğimiz, bir tarafta da refahımız. Hem devletimizin bekası hem de bütün 86 milyonun rahat, huzurlu, mutlu ve müreffeh bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Bunu başaracağız. Bu da inşallah Cumhur İttifakı'na nasip olacak. Yani bu bir taviz değil, bir pazarlık değil, şehitlerimizin kanını unutmak anlamına da gelmiyor. Bu noktaya gelinmesinde şehitlerimizin aslan payı var. Dolayısıyla onların kanını biz yerde bırakmadık. Aynı şekilde gazilerimizin hakkını ve hukukunu da çiğnetmedik. Nitekim biraz sonra bahsederiz, gazilerimiz ve şehitlerimizle alakalı kanunların çıkarılması da devam ediyor. Bizim burada geldiğimiz nokta; analar ağlamasın, yeni şehitler gelmesin, buna artık bir son verilsin amacıyla ve maksadıyla bu çalışmalar yapıldı ve bu noktaya gelindi. İnşallah bu süreç de başarılı bir şekilde sonuçlanacak. Yani bu, bir hükümet programından ziyade aslında bir devlet bekası meselesidir. Devletimizin bekası, güvenliği ve halkımızın refahı bakımından yapılması gereken, atılması gereken bir adımdı. Devlet bu adımı attı. İnşallah bu şekilde bu beladan ülkemizi ve milletimizi kurtarmış olacağız' diye konuştu.

'Suriye'de illegal silahlı grupların varlığına müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik'

Suriye'deki silahlı yapılanmalara ilişkin de Türkiye'nin terörsüz bölge hedefini sürdürdüğünü ifade eden Akar; 'Suriye'de de biz başından beri, özellikle dışişleri bakanımız tarafından bu konu çok açık ve seçik bir şekilde Ahmet Şara'ya ve diğer ilgili Suriyeli yetkililere ifade edildi. Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere, bunu bütün dünyaya da deklare ettik. Terörsüz bölge meselesi. Suriye'de hiçbir şekilde yasa dışı, illegal silahlı grupların varlığına yani ne PKK'nın ne YPG'nin ne de diğer grupların varlığına müsaade etmeyeceğimizi, bu konudaki hassasiyetimizi yıllardan beri sürdürdüğümüzü ifade ettik. Bunların çözümlenmesi, bölgeyi terk etmeleri ve silahlarını bırakmaları gerektiğini söyledik. Şam hükümetinin de bunlarla görüşmesi, eğer bunların bünyeye alınabilecekleri, kendilerine verilebilecek görevler veya uygun alanlar varsa, bunların Suriye Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, onun şemsiyesi altında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Bunun dışında başıboş, terör örgütü olmaya mütemayil herhangi bir illegal silahlı grubun varlığına müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Şu ana kadar da bu plan devam ediyor. Herhangi bir sorun yaşanmadı, inşallah bundan sonra da yaşanmaz' dedi.

'Devlet olarak pazarlık yapılması söz konusu değil'

Sürecin herhangi bir pazarlık temelinde yürütülmediğini vurgulayan Akar, bundan sonraki aşamada atılması gereken adımlar üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyleyerek; 'Yani devlet olarak pazarlık yapılması söz konusu değil. Birincisi bu. İkincisi de zaten bu çerçeve kanunda İmralı'nın herhangi bir suçunun söz konusu olmadığı defalarca açıklandı. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz burada çerçeve kanunu sıkı bir şekilde destekleyip bunu sonuca götürme azim ve kararlılığındayız. Ayrıca herhangi bir şekilde birtakım girdilerle, fitne ve fesat demeyeyim ama eksik veya yanlış bilgilerle bu süreci zayıflatmanın hiç alemi yok. Çerçeve yasa çıktı ve Meclis de bu konuda mutabık kaldı. Bu mutabakatın sonunda yapılması gereken çeşitli adımlar var. O adımların atılması için herkes çalışıyor' ifadelerini kullandı.