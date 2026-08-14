Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuluncak İlçe Teşkilatı, ilçe kongresinin ardından yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

MHP Kuluncak İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen toplantıda, teşkilat çalışmaları, hedefler ve önümüzdeki dönemde Kuluncak'ta yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamet ile Genel Merkez ve İl Başkanlığının emir ve talimatları doğrultusunda Kuluncak'a ve vatandaşlara hizmet etmek için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, birlik ve beraberliğin daha da güçlendirilerek üç hilalin Kuluncak'ta daha yukarılara taşınması hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

MHP Kuluncak İlçe Başkanlığı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.