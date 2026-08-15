AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programında kamuoyuyla paylaşılan vizyon belgesinin merkezinde, Türkiye’nin küresel sistemde daha etkin ve belirleyici bir ülke haline gelmesi hedefi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belgenin ön sözünde önümüzdeki dönemi, geçmiş 25 yılda oluşturulan kapasitenin daha güçlü bir etkiye dönüştürüleceği yeni bir dönem olarak tanımladı.

Erdoğan, "İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye’yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemin ana ekseni: Küresel sistemde öncü Türkiye

Vizyon belgesinin ilk başlığı doğrudan Türkiye’nin küresel konumuna ayrıldı.

"Küresel Sistemde Öncü Türkiye" başlığı altında Türkiye’nin yalnızca gelişmeleri takip eden değil, uluslararası sistemin şekillenmesinde etkili olan bir ülke olması hedefleniyor.

Belgede ortaya konulan yaklaşım, Türkiye’nin bölgesel güç olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazanması üzerine kuruluyor.

Erdoğan’ın ön sözündeki "değişime ayak uydurmak değil, değişime yön vermek" vurgusu da belgenin temel yaklaşımını ortaya koyuyor.

Ekonomide hedef: Yüksek teknoloji ve yüksek katma değer

Belgenin dikkat çeken ikinci başlığı ise üretim ve ekonomik büyüme.

"Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye" başlığıyla Türkiye ekonomisinin daha yüksek teknolojili ve katma değerli üretime taşınması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, yalnızca daha fazla üretim yapılmasını değil, Türkiye’nin teknoloji yoğun sektörlerde küresel rekabet gücünü artırmasını öngörüyor.

Vizyon belgesinin ekonomi açısından en önemli mesajlarından biri, Türkiye’nin gelecekteki büyümesinin teknoloji, üretim kapasitesi ve yüksek katma değer üzerinden şekillendirilmek istenmesi.

Dijital egemenlik ayrı başlık oldu

AK Parti’nin gelecek vizyonunda teknoloji yalnızca ekonomik büyümenin bir aracı olarak ele alınmıyor.

"Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik" başlığı, Türkiye’nin dijital altyapı, yapay zeka, ileri teknolojiler ve stratejik dijital alanlarda kendi kapasitesini geliştirmesine yönelik hedeflerin önemini gösteriyor.

Bu başlık, önümüzdeki dönemde teknoloji alanındaki bağımsızlık ile ulusal güvenlik arasındaki ilişkinin daha fazla öne çıkacağının da işareti olarak değerlendirilebilir.

Hukuk ve yeni anayasa mesajı

Belgenin en dikkat çekici başlıklarından biri de hukuk alanında.

"Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa" başlığı altında hukuk sisteminin öngörülebilirliği ve yargıya duyulan güvenin artırılması hedefleniyor.

AK Parti'nin daha önce ortaya koyduğu yargı reformu yaklaşımında da öngörülebilir, etkin ve gecikmeyen bir adalet sistemi hedefi öne çıkmıştı.

yıl vizyonunda bu alanın ayrı bir başlık olarak yer alması, hukuk ve anayasa tartışmalarının partinin gelecek dönem siyasi gündemindeki ağırlığını koruyacağını gösteriyor.

Devlet anlayışında yeni hedef

Belgede "Güçlü, Saygın ve İnsan Merkezli Devlet" başlığı da bulunuyor.

Bu başlıkla güçlü devlet anlayışının vatandaş odaklı yönetim yaklaşımıyla birlikte ele alınması amaçlanıyor.

AK Parti, gelecek döneme ilişkin vizyonunda devlet kapasitesinin güçlendirilmesini, ancak bu kapasitenin vatandaşın ihtiyaçlarına cevap veren bir yönetim anlayışıyla kullanılmasını hedefliyor.

Aile ve toplum önceliği

Vizyon belgesinin sosyal politika ayağında ise "Güçlü Aile, Müreffeh Toplum" başlığı öne çıkıyor.

Aile politikaları, sosyal refah ve toplumsal yapının güçlendirilmesi gelecek dönem vizyonunun temel başlıkları arasında gösteriliyor.

Kadın politikaları ise ayrı bir başlık altında ele alınıyor:

"Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün."

Bu başlık, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun güçlendirilmesini vizyon belgesinin ayrı bir politika alanı haline getiriyor.

Gençlik için ayrı gelecek perspektifi

AK Parti’nin 25. yıl vizyonunda gençler de ayrı bir başlıkla ele alındı.

"Geleceğin Mimarı Gençlik" başlığıyla gençlerin Türkiye’nin gelecek dönemindeki rolüne dikkat çekiliyor.

Bu yaklaşım, gençlerin yalnızca sosyal politikaların konusu değil, geleceğin ekonomik, teknolojik ve siyasal yapısının kurucu unsurları olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

Yeşil dönüşüm de vizyonda

Belgenin bir diğer başlığı ise "Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye."

Bu başlık altında Türkiye’nin küresel ekonomik dönüşümün yanı sıra çevre, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarındaki değişime de uyum sağlaması hedefleniyor.

Böylece AK Parti’nin 25. yıl vizyonu yalnızca siyasi ve ekonomik hedeflerle sınırlı kalmayarak teknoloji, çevre ve toplumsal politikaları da kapsayan geniş bir çerçeve ortaya koyuyor.

25 yılın ardından yeni 25 yıl

Belgenin son başlığı ise doğrudan yeni döneme işaret ediyor:

"İkinci Çeyrek Asrın Eşiğinde Türkiye."

Bu ifade, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi geçmişini bir tamamlanma noktası olarak değil, yeni bir dönemin başlangıcı olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Erdoğan da vizyon belgesinin ön sözünde AK Parti’nin ikinci çeyrek asrının Cumhuriyet’in yeni yüzyılında başladığını belirterek, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha kurucu ve belirleyici bir rol üstlenmesi gerektiği mesajını verdi.

10 başlıkta AK Parti’nin 25. yıl vizyonu

Küresel Sistemde Öncü Türkiye Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa Güçlü, Saygın ve İnsan Merkezli Devlet Güçlü Aile, Müreffeh Toplum Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün Geleceğin Mimarı Gençlik Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye İkinci Çeyrek Asrın Eşiğinde Türkiye

AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi böylece partinin geçmiş 25 yıllık siyasi hikayesinden çok, Türkiye’nin önümüzdeki 25 yılına ilişkin siyasi, ekonomik, teknolojik ve toplumsal hedeflerini ortaya koyan bir yol haritası niteliği taşıyor.

Belgenin tam metni: AK Parti’nin resmî internet sitesindeki yayın ve belge arşivi üzerinden takip edilebilir. AK Parti resmî internet sitesi