AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen 181. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ile birlikte katıldı.

Kuruluşundan bugüne AK Parti'nin 25 yıllık hizmet ve siyaset yolculuğunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri ve teşkilat çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Başkan Okandan, toplantının ardından yaptığı açıklamada ilk günkü aşk ve heyecanla milletimize hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi;

'AK Partimizin 25. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen 181. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımıza katılım sağladık. Kuruluşumuzdan bugüne milletimizin emanetini omuzlarımızda taşımanın sorumluluğuyla; ilk günkü aşkla, aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, milletimize hizmet yolundaki gayretimizi bereketli eylesin. Nice yıllara, nice hizmetlere. Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte.'