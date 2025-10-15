Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağına ilişkin olarak, yerleşim yerleri içindeki 50 km/s hız sınırında yüzde 10 toleransla ilk cezanın 56 km/s üzerinden, yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında ise 90 km/s hız sınırında ilk cezanın 100 km/s üzerinden uygulanmaya devam edeceği vurgulandı. Yani sürücüler için mevcut 5 km/s ve 10 km/s tolerans uygulamaları korunuyor.

Öte yandan TBMM’de AK Parti Grubu ile yapılan kapalı toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekillerine kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Toplantıda konuşan AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, “Ölümlü trafik kazalarını azaltmak için caydırıcı cezalar şart. Mevcut hız toleransı ile birlikte diğer trafik kurallarına uyumun artırılması gerekiyor” dedi.

Yeni trafik kanunu taslağıyla birlikte bazı ihlallerde ise daha ağır cezalar uygulanacak. Konvoy yaparak yolu kapatan sürücülerin ehliyetine 60 gün el konulacak, ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenler 46 bin lira ceza alacak. Kırmızı ışık ihlali ve alkol/uyuşturucu etkisinde araç kullanma durumlarında da ceza ve ehliyet süreleri artırılacak.