Araç sahipleri ise günlük olarak “Benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG litre fiyatı bugün ne oldu?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 2 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul Akaryakıt Fiyatları (2 Aralık 2025)
Avrupa Yakası
-
Benzin: 54,33 TL
-
Motorin: 55,03 TL
-
LPG: 27,71 TL
Anadolu Yakası
-
Benzin: 54,18 TL
-
Motorin: 54,88 TL
-
LPG: 27,08 TL
İstanbul genelinde benzin ve motorin fiyatları iki yaka arasında küçük farklılıklar gösterirken, LPG fiyatlarındaki fark dikkat çekiyor.
Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları
Başkentte fiyatlar İstanbul’a kıyasla biraz daha yüksek seyrediyor:
-
Benzin: 55,19 TL
-
Motorin: 56,06 TL
-
LPG: 27,60 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Ege Bölgesi’nin en büyük şehrinde tablo şu şekilde:
-
Benzin: 55,51 TL
-
Motorin: 56,38 TL
-
LPG: 56,82 TL (Verideki LPG fiyatı diğer illere göre oldukça yüksek görünüyor. İl bilgisi doğrultusunda aynı şekilde aktarılmıştır.)
Fiyatlar Neden Değişiyor?
Dünya genelinde yaşanan petrol fiyatlarındaki hareketlilik, dolar kuru ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının günlük olarak değişmesine neden oluyor. Uzmanlara göre kısa vadede dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.