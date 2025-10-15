Dünkü işlem hacmi ise 8 milyon 571 bin 720 lira olarak gerçekleşti. Önceki gün bu rakam 7 milyon 461 bin 845 lira seviyesindeydi. Spot piyasada işlem gören gaz miktarı 592 bin metreküp olarak açıklandı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da netleşti. Alış fiyatı 15 bin 203 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 755 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün toplam 154 milyon 460 bin 753 metreküp doğal gaz giriş yapılırken, piyasaya arz edilen miktar 154 milyon 791 bin 485 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, fiyat ve arz verilerinin piyasadaki dengeyi yakından etkilediğini, özellikle dengeleme gazı fiyatlarındaki değişimlerin alım-satım stratejilerini doğrudan etkilediğini belirtiyor.