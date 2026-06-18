İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi çocuk yaşta dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla yargılanan sanıklardan Kadir İstekli'ye 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, Fatma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma gerekçesinde, dosyadaki bazı ses kayıtlarının delil niteliğinin yeterince değerlendirilmediği, H.K.G.'nin yaşına ilişkin resmi kayıtların eksik incelendiği, HTS kayıtlarının değerlendirilmediği ve bazı tanıkların dinlenmediği belirtildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan dava kapsamında tutuklu bulunan Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesine karar verildi. Mahkeme süreci ise devam ediyor.

Kamuoyunda "H.K.G. davası" olarak bilinen dosyada, sanıklar hakkındaki yargılama yeniden yapılacak incelemeler ve deliller doğrultusunda sürdürülecek. Mahkemenin ilerleyen duruşmalarda dosyaya ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.