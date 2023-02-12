Bilal KOÇAK

MİLLİ HAVAYOLU ŞİRKETİMİZ DEPREMZEDELER İÇİN 1000 KONUT İNŞA EDECEK…BANKALAR, MÜTEAHHİTLER SIRA SİZ DE!..

Afetin ilk gününden itibaren depremzedeleri ve yakınlarını ücretsiz taşıyan THY afet bölgesine 1000 konut yapacağını açıkladı. Milli havayolu şirketimizi yürekten kutluyorum.



Demirinden, çimentosundan çalarak çürük binalarını onbinlerce vatandaşımıza mezar yapan alçaklar güvenlik güçlerimiz tarafından bir bir yakalanıyor. Adalet onlardan hesap soracak. Ahirette de Allah’a hesap verecekler. Sadece çürük bina inşa eden müteahhitler değil, onlara inşaat ruhsatını veren belediye başkanları ve diğer kamu görevlilerine de hesap sorulmalı…

Devletimizin kurumları, milletimizle el ele vererek büyük afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.



Yüreğimize su seren bir müjde milli havayolu şirketimiz THY’den geldi. Afetin ilk gününden bu yana depremzedeler için tüm imkanlarını seferber eden Türk Hava Yolları depremzedeler için 1000 konut inşa edeceğini açıkladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde bu müjdeli haberi paylaştı.

Bolat, afet bölgesinde belirlenecek bir noktaya 1000 konutluk THY mahallesi inşa etmek istediklerini açıkladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşaa etmeyi düşünüyoruz" diyor.

Bolat, THY’nin öncülük ettiği kampanyaya diğer kurum ve kuruluşları da davet ederek, "Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurtdışında yaşayan Türkler, STK’lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun!" çağrısını yapıyor.

THY Başkanını, bütün çalışanlarını yürekten kutluyorum. Helal olsun sizlere!..

Bir büyük alkış da İGA’ya…

Yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport), Hatay Havalimanı pistini onarmak için çalışmalara başladı. Pist rekor sürede onarılarak, Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) uçağı kısa süre sonra piste iniş yaparak son testleri gerçekleştirecek. Havalimanı son testlerin ardından yeniden uçuşlara açıldı.

THY ve İGA’ya milletimiz adına şükranlarım sunuyorum.