Türkiye’de mobilya sektörünün öncü markaları arasında yer alan Alfemo’nun lansmanı Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren ve Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya’nın ev sahipliğinde, Türkiye’nin ünlü kadın komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

YENİ PAZARLARA AÇILACAK

Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, şirketin 52 yıllık geçmişine dikkat çekerek, “Hem Türkiye’de hem de dünyada farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Bu yılın ikinci yarısında yaptığımız satın almayla grubumuz şirketleri arasına katılan Alfemo ile yepyeni bir sektöre girmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk mobilya sektörünün köklü ve deneyimli markası Alfemo’nun hem Türkiye’deki operasyonlarını hem de globaldeki marka değerini artırmak için durmadan çalışıyoruz. İnovatif tasarım gücü, yüksek üretim kapasitesi ve dinamik satış ağıyla, sadece 2026 yılında Türkiye’deki ağımızı güçlendirirken yepyeni pazarlara da girmeyi planlıyoruz” dedi.

‘4 AYDA ÜRETİMİ ÜÇE KATLADIK’

Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya da Zeren Group’un gücü ve tecrübesi sayesinde 4 ay gibi kısa bir zamanda üretimi üçe katladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’de mobilya sektörünün öncüleri arasında yer alan markamızı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yönetsel olarak yenilenen Alfemo, tasarımlarıyla da yepyeni bir marka haline geliyor. Kaliteden ve ergonomiden ödün vermeden global tasarım anlayışıyla müşterilerimizin yaşam alanlarını kendileri için daha anlamlı hale getirmek istiyoruz. Global tasarım anlayışının benimseyerek, kaliteden ve ergonomiden ödün vermeden yeni ürünler üreterek yaşam alanlarına imza atmak istiyoruz. Bu anlayışımızın geniş kitlelerde karşılık bulması amacıyla çok inandığımız bir isimle iş birliği yaptık. Kalitemizi samimi bir şekilde anlatabileceğimiz en etkili ismin Yasemin Sakallı olacağını düşündük. Bizi kırmayıp reklam filmimizde oynadığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

YAŞAM ALANLARINDA DÖNÜŞÜM

“Dönüşüm” sloganıyla yayınlanan filmde, Alfemo’nun yeni dönemi ve yenilenen tasarımları, Yasemin Sakallıoğlu’nun samimi ve sıcak anlatımı eşliğinde vurgulanıyor. Evinin odalarını gezerek ailesi, arkadaşları ve çocuklarla esprili bir dille sohbet eden bir ev kadınını canlandıran Komedyen Yasemin Sakallıoğlu: “Bugüne kadar çok fazla reklam filminde rol almadım. Bu konuda ben de seçiciyim; bir araya geldiğim markalarda değerli bulduğum en önemli şey samimiyet. Bu filmde de samimi bir karakteri canlandırmak önemliydi benim için. Filmde gördüğümüz Yasemin hepimiz gibi, eş olan, anne olan, komşu olan tüm kadınları temsil ediyor” diye konuştu.

Modüler grup, döşemeli grup ve yatak üretimi ile yaşam alanlarında her ana eşlik eden, incelikli ve nitelikli seçenekler sunan Alfemo, salon ve yemek odası, yatak odası, çocuk ve genç odası, bahçe mobilyası, yatak ve ev aksesuarlarında modern çözümler sunuyor.

Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya / Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş