Soruşturma dosyasında, Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçtiği tespit edilen yazışmalar ve ses kayıtlarının yer aldığı öğrenildi. Savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Saran, söz konusu mesaj ve konuşmaların uyuşturucuyla ilgisi olmadığını, şaka ve film repliklerine dayalı espriler olduğunu savundu.

“Yaklaşık üç yıl önce tanıştık”

Sadettin Saran, ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık üç yıl önce Cebeci’nin kendisine mesaj atmasıyla tanıştıklarını anlattı. Dosyada yer alan ve uyuşturucu iması içerdiği öne sürülen mesajlaşmaların yaklaşık 17–18 ay öncesine ait olduğunu belirten Saran, tarihlerin de hatalı olabileceğini söyledi.

Mesaj içeriklerinin kendisine ait olduğunu kabul eden Saran, bu yazışmaların daha önce izledikleri bir filmden esinlenilerek yapılan karşılıklı espriler olduğunu, uyuşturucu yetiştirme ya da kullanma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

“Kafam güzel” mesajına açıklama

İfadesinde, Cebeci ile aralarında geçen “Çok içtik” ve “Kafam güzel” ifadelerine de açıklık getiren Saran, söz konusu mesajların uyuşturucuyla değil, Hırvatistan’dan kendisine gönderilen özel bir şarapla ilgili olduğunu söyledi. O akşam puro içtiğini, Cebeci’nin ise elektronik sigara kullandığını belirten Saran, “Kafam güzel” ifadesinin fazla şarap tüketilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Ses kayıtları da incelendi

Dosyada yer alan ses kayıtlarında Saran’ın Cebeci’ye, “Yavaş yavaş, ayarında bırak, her şeyi abartıyorsun” şeklinde uyarılarda bulunduğu, ayrıca bazı medya gelişmelerine ilişkin değerlendirmeler yaptığı yer aldı. Cebeci’nin “Bahçeden topla getir” şeklindeki sözlerinin de kayıtlara yansıdığı öğrenildi.

Bu konuşmalara ilişkin savunmasında Saran, ifadelerin metafor ve film repliği niteliğinde olduğunu, uyuşturucuyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirtti. Cebeci’nin gözaltına alındığı dönemde kendisine geçmiş olsun mesajı gönderdiğini de aktaran Saran, suçlamaları kesin bir dille reddetti.

“Hayatımdaki tek bağımlılık spor”

Dosyada yer alan diğer konuşmalarda geçen ifadelerin de espri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Saran, hayatındaki tek bağımlılığın spor olduğunu vurguladı. Sadece bazı sağlık sorunları ve stresli dönemlerde kendisine organik sakinleştiriciler verildiğini, bunların uyuşturucu madde içerdiğini bilmediğini ifade etti.

Evlerde bulunan maddelere ilişkin savunma

Saran, İstanbul’daki evinde bulunan ve “GoStak” yazılı kavanozun uyuşturucu kalıntısı içermediğini, kavanozda kızına ait ilaçların bulunduğunu savundu. Assos’taki evde ele geçirilen maddelerle ilgili olarak ise, yaklaşık 20 gün önce misafir ağırladıklarını, bahçede sinekleri uzaklaştırmak için lavanta, adaçayı ya da benzeri bitkilerin yakılmış olabileceğini söyledi.

İlk test pozitif, kesin sonuç bekleniyor

Evlerde ele geçirilen maddeler üzerinde yapılan ilk testlerde uyuşturucu kalıntısına rastlandığı belirtildi. Bu duruma ilişkin Saran, ilk testin pozitif çıkmış olabileceğini ancak kesin sonucun kriminal inceleme sonrası ortaya çıkacağını ifade etti.

Assos’taki villada sık sık kalabalık organizasyonlar düzenlediklerini ve maddelerin bahçe alanında bulunduğunu vurgulayan Saran, söz konusu kalıntıların başka kişiler tarafından bırakılmış olabileceğini savundu. Ele geçirilen maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep eden Saran, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.