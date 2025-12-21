Şirketin 2025 yılında kârlılığının bir önceki yıla göre yüzde 33 gerilemesi ve aynı dönemde araç teslimatlarında yaşanan gecikmeler, “BYD Türkiye’yi oyalıyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde, BYD için ayrılan ve yaklaşık 1,6 milyon metrekare büyüklüğe sahip olan arazide bugüne kadar şantiye kurulumu, temel kazısı ya da herhangi bir inşaat faaliyeti gözlemlenmedi. Geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurulan dev yatırımın sahaya yansımaması dikkat çekiyor.

Büyük vaatler, sahada sessizlik

İmzalanan anlaşmaya göre BYD, Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası ile Ar-Ge merkezikurmayı, tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi ve doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmişti. Şirket, fabrikanın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime başlamasını ve tesisin Avrupa pazarına yönelik bir ihracat üssü olmasını hedeflediğini açıklamıştı.

Projeyle birlikte yan sanayi ve hizmet sektörleri de dahil edildiğinde 20 bine yakın ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat hacmi beklentisi dile getirilmiş, yatırım Manisa’da “küçük Çin mahallesi” tartışmalarıyla da gündeme gelmişti.

Yan parselde inşaat var, BYD arazisinde hareket yok

BYD için ayrılan alanın hemen bitişiğinde bir makine kalıp firmasına ait fabrika inşaatının hızla devam etmesi, buna karşın BYD arazisinde hiçbir faaliyetin bulunmaması, Çinli otomotiv devinin Türkiye yatırımını ertelediği ya da askıya aldığı yönündeki yorumları güçlendirdi.

Araç teslimatlarında kriz iddiası

BYD, Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalamasına rağmen, 2025’in son aylarında yaşanan araç teslimat gecikmeleri nedeniyle yeniden gündemde. Kaparo ve araç bedelinin tamamını ödeyen çok sayıda müşteri, aylar geçmesine rağmen teslimat tarihi alamadığını belirtiyor.

Özellikle “BYD araçları gümrükte mi kaldı?”, “Teslimatlar ne zaman yapılacak?”, “Ek gümrük vergisi çıkarsa farkı kim ödeyecek?” soruları hem bireysel tüketiciler hem de filo alımı yapan şirketler arasında ciddi bir belirsizlik yaratmış durumda.

Gümrük iddiaları resmen doğrulanmadı

Şu ana kadar BYD Türkiye veya resmî kurumlardan araçlara el konulduğuna ya da gümrükte bloke edildiğine dair doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Ancak sektör kaynakları, bazı modellerin gümrük işlemlerinin uzadığını ve sevkiyat planlarının bu nedenle aksadığını ifade ediyor.

Bu durum sahada;

Limanlarda bekleyen araçlar

Bayilere sevk edilemeyen siparişler

Sürekli ertelenen teslim tarihleri

şeklinde yansıyor. Özellikle Kasım–Aralık 2025 döneminde sipariş veren kullanıcıların mağduriyet yaşadığı belirtiliyor.

Ek gümrük farkı endişesi

Tüketicilerin en büyük endişelerinden biri de olası ek gümrük vergileri. Uzmanlara göre, ek maliyetlerin tüketiciye yansıtılıp yansıtılamayacağı, imzalanan satış sözleşmelerindeki maddelere bağlı. Şu an için BYD’nin müşterilerden ek gümrük farkı talep edeceğine dair resmî bir açıklama bulunmuyor.

BYD Türkiye’den açıklama bekleniyor

BYD Türkiye cephesinden hem Manisa’daki fabrika yatırımının takvimi hem de teslimat gecikmeleri ve gümrük iddiaları konusunda kapsamlı bir kamuoyu açıklaması yapılmaması, belirsizliği artırıyor. Bayiler üzerinden verilen sınırlı bilgiler ise tüketicileri tatmin etmekten uzak kalıyor.

Uzmanlar, teslimat bekleyen müşterilere sözleşmelerini dikkatle incelemeleri, yazılı teslimat tarihi talep etmeleri ve resmî belge olmadan ek ödeme yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yaşanan gelişmeler, BYD’nin Türkiye’de oluşturduğu güven algısını da yakından ilgilendirirken, gözler önümüzdeki günlerde şirketten gelmesi beklenen açıklamalara çevrilmiş durumda.