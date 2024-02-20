Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa’nın yer hizmetleri çalışanları Almanya genelinde greve gitti. Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart havalimanlarında görevli yer hizmetleri çalışanları Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) talebi üzerine yerel saatle 04:00 sıralarında iş bıraktı. Grev nedeniyle havayolu şirketi uçuşların yalnızca yüzde 20’sini gerçekleştirebilirken ülke genelinde 100 binden fazla yolcu da grevden etkilendi. Yalnızla uçuşları bulunan yolcuların havalimanına gelmesi ve grev nedeniyle uçuş iptallerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Berlin Havalimanı’nda da uçuşlarda yaşanan ertelemeler nedeniyle kontuarlar boş kaldı. Berlin Havalimanı'nda Luftansa yer hizmetleri çalışanlarından bazıları ise yolcuları bilgilendirmek için görevlerini sürdürdü.



Köln’de 7 uçuşun 2’si yapıldı

Köln-Bonn Havaalanında ise Lufthansa şirketine ait kontuarlar kapatılırken 7 uçuşun sadece 2’sinin gerçekleştirildiği bildirildi. Şirket çalışanları uçuşu olan yolcuların havaalanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmelerini istedi.

Lufthansa yer hizmetleri çalışanlarının bir ay içerisinde 2 hafta arayla ikinci kez gerçekleştirdiği grev yarın 07.10 sıralarında son bulacak.



Sendikanın talepleri

Sendika, havayolu şirketinde çalışan yaklaşık 25 bin üyesinin “maaşlarının iyileştirilmesi” için toplu pazarlık yürütüyor. Lufthansa, geçtiğimiz hafta yeni bir teklif sunarak gelecek 12 ay için yüzde 10 ücret artışı teklif etse de sendika 25 bin Lufthansa çalışanı için yüzde en az 500 euro olmak üzere yer hizmetleri çalışanı için 12,5 ücret artışı talep ediyor.

Bir sonraki toplu pazarlık müzakereleri 21 Şubat Çarşamba günü devam edecek.