Düzenlemeye göre; hibrit otomobiller için %30 veya en az 7.000 dolar, sadece elektrik motorlu binek otomobiller için %30 veya en az 8.500 dolar, diğer ithal binek otomobiller için ise %25 veya en az 6.000 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak. Bu karar, bazı araç gruplarında fiyat artışı, bazı gruplarda ise indirim beklentisi doğurdu.

Türkiye’nin önde gelen online otomobil ilan platformu arabam.com, sektörün genel görünümünü değerlendirdi. Şirketin CEO’su Önder Oğuzhan, kararın özellikle AB ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışında kalan ülkelerden gelen araçları etkileyeceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

ABD ve Çin’den gelen araçlarda ek vergilerin kaldırılmasıyla fiyatların düşmesi ve sıfır araç satışlarının artması bekleniyor.

Çin menşeli elektrikli araçlarda ise mevcut düzenlemenin devam etmesi nedeniyle ithalatın sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Japonya, Meksika ve Güney Afrika’dan gelen araçlarda fiyat artışları gündeme gelebilir, bu da ikinci el piyasasına yönelimi artırabilir.

Yerli ve vergi avantajına sahip araçların hem sıfır hem de ikinci elde daha cazip hale gelmesi muhtemel.

Oğuzhan ayrıca, bazı markaların Türkiye pazarındaki maliyetleri azaltmak için doğrudan ithalat yerine yerli üretim yatırımlarını gündeme alabileceğini ifade etti.

Yeni düzenlemenin etkilerinin kısa sürede fiyatlara yansıması beklenirken, otomobil piyasasında özellikle ikinci el satışlarının hareketlenmesi öngörülüyor.