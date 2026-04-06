Kentte yapılan değerlendirmelere göre, yeni konutların yaygınlaşmasıyla birlikte kira fiyatları ortalama 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Bazı dairelerde fiyatların 7 bin TL seviyesine kadar gerilediği, hatta düşük talep veya konuma göre 5 bin TL’ye kadar kiralama yapılabildiği belirtiliyor.

Depremin ardından ciddi artış gösteren kiralar, konut arzının artması ve hak sahiplerinin evlerine yerleşmeye başlamasıyla dengelenmeye başladı. Özellikle şehir merkezine uzak bölgelerde ve yeni yerleşim alanlarında fiyatların daha düşük seviyelerde olduğu ifade ediliyor.

Önümüzdeki süreçte konteyner kentlerin boşaltılmasıyla birlikte konutlara olan talebin artması beklenirken, buna rağmen piyasadaki yüksek konut arzı nedeniyle kira fiyatlarında büyük bir artış öngörülmüyor. Yaz aylarında hareketliliğin artmasıyla doluluk oranlarının yükselmesi bekleniyor.