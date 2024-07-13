Serbest piyasa koşullarına göre bir kişinin kendi yevmiyesini kurtaracak kadar fındık toplayamayacağını kaydeden fındık üreticisi Mustafa Kuyrukluoğlu, “Şu anda serbest piyasada fındık fiyatı 110 liraya kadar geriledi. Buna karşılık ise işçi çalıştırma maliyetleri yükseldi. Şu anda hasat öncesi bahçede ışkı alma yevmiyesi bin 300, paldır biçmek için tırpancı yevmiyesi 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında, fındık toplama yevmiyesi ise bin liranın üzerinde olduğundan söz ediliyor. Diğer ilaçlama, gübreleme maliyetlerini hesaba bile katmadık. Bütün bu maiyetleri göz önünde bulunduracak olursak bir günde bir yevmiyecinin kendi günlük maliyetini bile kurtaracak kadar fındık toplaması mümkün görünmüyor. Tek beklentimiz TMO tarafından yapılacak olan fındık alım fiyatlarının açıklanmasıdır” dedi.



"Yevmiyeci yerine imece usulü fındık toplama geri gelir"

Her yıl yevmiyeci alarak fındık topladığını ancak artan maliyetleri göz önünde bulundurarak yevmiyeci almayı düşünmediğini kaydeden Muhammet Fatih Karayel ise, “Maliyetine göre fındık fiyatı düşük ve maliyetini karşılamıyor. Bu şartlarda fındık hasadı için yevmiyeci alma şansımız yok. Her yıl aldığımız yevmiyeci yerine bu sene kendi imkanlarımızla hasat yapacağız. Benim 10 dönüm bahçem var. Toplayabildiğimi toplarım, toplayamadığım bahçede kalır. Bu fındığın geliri beni 3 ay bile bakmaz. Köyde benim gibi düşünen çok üretici var. En azından yevmiyeci yerine eskiden olduğu gibi imece usulü yardımlaşarak toplayacağız. Bizim için en karlı olanı bu olacak gibi görünüyor. Çünkü şimdiden konuşulduğu gibi kimse bin 500 lira yevmiyeciye veremez” dedi.