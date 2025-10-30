Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu, hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon öngörülerinde dikkat çekici farklılıkları ortaya koydu.

Verilere göre hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi Ekim ayında 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde piyasa katılımcılarının beklentisi 1,01 puan artışla yüzde 23,26, reel sektörün beklentisi ise 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı Enflasyonda Yükseliş Bekliyor

TÜİK, TCMB ve finansal sektör iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, hanehalkı tarafında fiyat artışlarının önümüzdeki dönemde devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti var. Raporda, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranının bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesine gerilediği belirtildi.

Reel Sektör Daha Temkinli

İmalat sanayi firmalarının dahil olduğu İktisadi Yönelim Anketi sonuçları ise reel sektörün daha temkinli bir duruş sergilediğini ortaya koydu. Eylül ayında yüzde 36,80 seviyesinde olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, Ekim ayında yüzde 36,30’a geriledi.

Piyasa Katılımcılarının Beklentisi de Yükseldi

Finansal analistler ve ekonomistlerden oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ise 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 23,26 ile bir önceki aya göre 1,01 puan artış kaydetti.

Ekonomistler, hanehalkının yüksek enflasyon algısının, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimi ve temel harcama kalemlerindeki maliyet baskılarından kaynaklandığını belirtiyor.