Fenerbahçe Kulübü ile Chobani arasında yapılan sponsorluk anlaşması, Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hamdi Ulukaya’nın katıldığı etkinlikte, yeni iş birliğine dair önemli mesajlar verildi.

Ancak törende Hamdi Ulukaya’nın yaptığı konuşma, dikkat çeken bir detaya sahne oldu. Ulukaya'nın konuşmasında “Değerli Fenerbahçe ailesi, medyamızın değerli mensupları ve ekran başında bizleri izleyen tüm kıymetli Fenerbahçeliler, tüm Türkiyeliler, tüm halkımız...” ifadelerini kullanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kimi kullanıcılar Ulukaya’nın "Türkiyeliler" ifadesini kapsayıcı ve evrensel bir söylem olarak değerlendirirken, birçok kişi de bu kelimeyi “Türk milleti” ifadesinin yerine kullanılmasına karşı çıkarak tepki gösterdi.

Sosyal medya platformlarında binlerce yorum yapılırken, konuyla ilgili Ulukaya cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan bazı akademisyenler ve iletişim uzmanları, kullanılan dilin yurtdışında yaşayan Türk kökenli iş insanları tarafından zaman zaman tercih edildiğini belirtiyor.

Fenerbahçe ile Chobani arasında yapılan iş birliğinin detayları açıklanırken, bu dil tartışmasının gölgesinde etkinliğin yankılarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.