Yapılan açıklamada, Trump’ın ifadelerinin “siyonist propagandanın açık bir yansıması” olduğu belirtilerek, Gazze’deki rehinelerin kaderinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sorumlu olduğu vurgulandı.

Hamas’ın yazılı açıklamasında, Trump’ın sözlerinin çifte standardın yeni bir örneği olduğunun altı çizildi. Açıklamada, “Trump, Gazze Şeridi’nde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 65 binden fazla masumun öldürüldüğünü görmezden geliyor. Gazze Şehri’ni hedef alan sistematik yıkım ve imha kampanyası, rehinelerin hayatını da doğrudan tehlikeye atıyor” denildi.

Netanyahu’nun yürütülen müzakereleri sabote ettiği ileri sürülen açıklamada, “Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur” ifadelerine yer verildi. ABD yönetimi de İsrail’in işlediği savaş suçlarını örtbas etmek ve soykırımın tırmanmasına zemin hazırlamakla suçlandı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki paylaşımında Hamas’a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısı yapmıştı. Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden çıkardığına dair haberler aldığını belirten Trump, “Böyle bir şey yaparlarsa neye bulaşmış olacaklarını biliyorlardır. Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir” uyarısında bulunmuştu.