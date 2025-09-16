Erdemli Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Toros telsizle tüm balıkçılara seslenerek “Bol bereketli, kazançlı, kazasız bir sezon olsun. Vira Bismillah” dedi.

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği 2. Başkanı Yalçın Sakın, teknelerin açık denize doğru hareket ettiğini belirterek, “Gece yarısı ağlarımızı denize bırakacağız. İlk avlarda sardalya, gümüş, istavrit, barbun, lüfer ve kefal bekliyoruz” dedi.

Balıkçı ailelerinden Ayşe Balkış ise gün boyu hazırlık yaptıklarını, yeni sezonun hem kazançlı hem de bereketli geçmesini dilediğini söyledi. Balkış, vatandaşlara bol balık tüketmeleri ve denizleri temiz tutmaları çağrısında bulundu.