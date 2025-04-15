Ebu Zuhri, yapılan teklifin İsrail kaynaklı olduğunu savunarak, “Bu öneri, ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içeriyor. Ancak biz bunu kabul etmiyoruz. Silahların bırakılması bir kenara, bunun dile getirilmesi dahi bizim için kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Teslim olmayacağız, beyaz bayrak çekmeyeceğiz"

Ebu Zuhri, Hamas’ın işgale karşı mücadeleyi sürdüreceğini vurgularken, "İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes anlaşmasını sabote etmek için imkânsız koşullar öne sürüyor. Halkımızın iradesinin kırılmasına izin vermeyeceğiz. Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgale karşı tüm baskı kartlarını kullanacaktır" diye konuştu.

"Esirleri serbest bırakmaya hazırız"

Sözcü, İsrail’in teklifinde savaşın tamamen sona erdirilmesinin yer almadığını belirterek, yalnızca esirlerin geri alınmasına odaklanıldığını savundu. Ebu Zuhri, “Savaşın sona ermesi ve İsrail’in Gazze’den çekilmesi karşılığında yaşayan ve ölü tüm esirleri serbest bırakmaya hazırız” dedi.

"İşgal olduğu sürece direniş devam edecek"

Silah bırakma şartının Hamas açısından mümkün olmadığını vurgulayan Ebu Zuhri, "Netanyahu ve destekçileri bir hayal peşinde. Hamas, halkını savunan bir harekettir. Filistin halkı özgürlük istiyor ve işgal sürdükçe direniş de sürecektir" ifadelerini kullandı.

Mısır’dan 45 günlük ateşkes ve silah bırakma teklifi

Öte yandan, Mısır’ın arabuluculuğunda sürdürülen müzakereler sonrası Hamas’a 45 günlük bir ateşkes ve insani yardımların geçişini içeren yeni bir teklif sunulduğu ortaya çıktı. Ancak, adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, Mısır’ın teklifinde örgütün silah bırakmasının açık şekilde yer almasının müzakere heyeti tarafından "şaşkınlıkla" karşılandığını açıkladı. Yetkili, “Silahlarımız tartışma konusu olamaz. Bu konuda tutumumuz net” dedi.

Hamas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması ve tamamen çekilmesi yönündeki taleplerinde ısrarcı olurken, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalar sürüyor.