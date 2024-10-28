Katar’ın başkenti Doha’da İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakereleri yeniden başlatmak üzere dün bir araya gelmiş, toplantı sürerken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi’nde 2 günlük ateşkes önerisinde bulunmuştu. Dünkü görüşmelere ilişkin bir açıklamada da Hamas yetkilisinden geldi. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Husam Badran, Hamas’ın İsrail ile anlaşmaya “açık” olduğunu söyleyerek “Taleplerimiz net ve biliniyor. Netanyahu’nun daha önce üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalması durumunda bir anlaşmaya varılabilir” dedi.

Suudi Arabistan basını da daha önce yaptığı haberlerde Hamas’ın 2 Temmuz'daki rehine anlaşması taleplerine eklenmesi koşuluyla Mısır’ın önerilerini kabul etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.



Sisi 2 günlük ateşkes önermişti

İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakerelerini yeniden başlatmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelirken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmişti. Sisi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nde 2 günlük ateşkes önerisinde bulunmuştu. İki günlük ateşkes sırasında 4 İsrailli esirin bazı Filistinli mahkumlarla takas edilmesini teklif ettiğini aktaran Sisi, kalıcı bir ateşkese ulaşılması için geçici ateşkesin uygulanmasından sonraki 10 gün içinde müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini dile getirmişti.