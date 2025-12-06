Beş bini aşkın gencin katıldığı etkinlik; İnsan 5.0 temasıyla; teknoloji, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve finansal okuryazarlık ekseninde çok boyutlu içerikler sundu. Bakanlar, akademisyenler, teknoloji liderleri, sanatçı ve spor dünyasından isimler gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaştı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açılış konuşmasında gençlere büyük hedeflere küçük ama doğru adımlarla ulaşabileceklerini hatırlatarak, kararlılık ve cesaretin önemini vurguladı. Genç girişimciler için Gençİz Kredisi’nin duyurulduğu ve Paraf Gençİz Kart’ın tanıtıldığı Zirve’de paneller, söyleşiler, deneyim alanları ve networking buluşmaları büyük ilgi gördü.

Halkbank’ın gençlere ilham vererek onların yeteneklerini geliştirmelerini ve geleceğe güçlü adımlar atmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Gençİz Zirvesi’nin ikincisi, 5 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleşen Zirve; kamu temsilcilerini, iş dünyası liderlerini, akademisyenleri, spor ve sanat dünyasının öncülerini gençlerle aynı platformda buluşturdu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’dan güçlü mesajlar

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuşmasında Halkbank’ın gençlere sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi vererek gençlerin günlük yaşam alışkanlıklarına uygun avantajlar sunan yeni ürünü Paraf Gençİz Kart’ı tanıttı. Arslan, Paraf Gençİz Kart’ın ulaşımdan restoran harcamalarına, sinema ve tiyatrodan giyim ve kozmetiğe kadar birçok alanda indirim fırsatları sunduğunu belirtti.

Arslan, Gençİz Kredisi’nin müjdesini de vererek; yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen genç girişimcileri desteklemek üzere hazırlandığını ifade etti. Kredinin, 1 milyon TL üst limitli olarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ve ek teminat talep edilmeksizin kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca Girişimci Kredileri’nin üst limitinin 1,5 milyon TL’ye çıkarıldığını vurgulayan Arslan, Halkbank’ın girişimcilerin her aşamada yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Gençler ve girişimciler için yeni platformlar

Girişimcilik ekosistemine katkı sunan mevcut projelere bu yıl yenilerinin eklendiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank’ın üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı eğitim programını içeren “Girişimciliğe İlk Adım Programı”nın gelecek yıl dört oturumla daha fazla gence ulaşacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

Arslan, gençlerin sürekli öğrenme yolculuğunu desteklemek amacıyla 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınacak çevrim içi “Gençlik Akademisi” platformunun hazırlıklarının da sürdüğünü açıkladı. Platform; kariyer planlamadan girişimciliğe pek çok alanda eğitimler, sertifikasyon programları ve video içerikler sunacak.

İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek temasıyla beş bin genç bir arada

Bu yıl, “İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek” temasıyla gerçekleşen Zirve, beş bini aşkın genci bir araya getirdi. “Küresel Birey Olmak”, “Finansal Okuryazarlık & Girişimcilik”, “Geleceğin Kodları” ve “Yarın İçin Bugün” başlıkları altında düzenlenen zirvede gün boyu oturumlar, söyleşiler, dijital deneyim alanları ve kariyer stantları yer aldı; gençlere ufuk açıcı bir deneyim sunuldu.

İlham veren isimler sahnedeydi

“Küresel Birey Olmak” oturumuna; İlber Ortaylı, Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, Türkiye Basketbol Fedarasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Women's National Basketball oyuncusu Sevgi Uzun ve Dünyadaki tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Psikiyatrist - Yazar Kemal Sayar ile Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak katıldı.

Teknoloji, yapay zekâ ve üretim

“Geleceğin Kodları” oturumunda teknoloji ve yapay zekâ konularına yer verildi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katılım gösterdi. Gazeteci Fulya Öztürk moderatörlüğünde BaykAI Yapay Zekâ Araştırmacısı Mert Delibalta ile NSOSYAL Proje Yöneticileri Özge Demir ve Kübra Fırat, NSOSYAL platformu ile ilgili paylaşımda bulundular. FutureBright Group kurucusu Akan Abdula ve From Your Eyes kurucusu Zülal Tannur, teknoloji konusunda deneyimlerini aktardılar.

Sürdürülebilirlik ve yeni üretim modelleri

“Yarın İçin Bugün” başlığı altında sürdürülebilirlik, çevresel farkındalık ve yeni üretim modelleri ele alındı. Enstitü Sosyal Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, ZTE Türkiye Genel Müdürü Yong Jie ile Tarihçi ve Ekonomist Carl Benedikt Frey, Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Milletvekili ve Kalp–Damar Cerrahı Halit Yerebakan, Yönetmen-Avukat-Gazeteci Basel Adra ve Uluslararası Haber Sunucusu Efnan Han, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Burcu Özsoy ise bu bölümün konuşmacıları oldu.

Finansal okuryazarlık ve girişimcilik

Gençİz Zirvesi’nin “Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik” bölümünde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Uludağ konuşmalarını gerçekleştirdi.

Orhan Gencebay ve Doğu Demirkol’a büyük ilgi

Günün özel konuğu Besteci ve Ses Sanatçısı Orhan Gencebay’dı. Gencebay, sanatın dönüştürücü gücü ve üretkenlik üzerine paylaşımlarıyla ilgili yaptığı konuşmasıyla gençlerden büyük ilgi gördü. Zirve, Oyuncu ve Komedyen Doğu Demirkol’un performansıyla sona erdi.