Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 düşüşle 7.526,56 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31 puan azalışla ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,26 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu. Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.

Borsa'daki kayıplar büyük yatırımcı gibi küçük yatırımcıların da canını yakarken, ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler sonrası yaptığı yorumlar dikkat çekmeye devam ederken, son paylaşımı da yine gündem oldu.

Demirtaş, "Borsa İstanbul'daki küçük yatırımcıya yazık. Vallahi yazık" ifadelerine yer verdi.

Demirtaş, açıklamasının devamında da şu ifadelere yer verdi;

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. Ama kardeşim adı üstünde Küçük Yatırımcı, panik yapan yatırımcı. borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık değil mi? Günah değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına haksız mıyım?"

Borsada düşüş sürecek mi?

Ekonomist Hikmet Baydar; "Yıl sonuna yaklaşıyor olmamız nedeniyle pozisyon ayarlamalarının olduğu bir dönemdeyiz. İşlem hacmi sığ olduğu için sert dalgalanma ihtimalinin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Sert düşüşle geldiğimiz 7557 puan seviyesi 10 iş günü önce gördüğümüz 7529 puan seviyelerine yakın. Yatay seyirde dalgalanan bir borsamız var. O yüzden bu tür dalgalanmalar bir düşüş veya çıkış trendi olduğu anlamına gelmiyor. Borsanın yabancılar tarafından da önemli görülen fibonacci desteği 7574 civarıdır. Her ne kadar kapanış bu seviyenin altında olsa da, emin olmak için bir-iki gün bu seviyede tutunup tutunmadığını izlemek gerekiyor. Şimdilik bu desteğin çalışma ihtimali fazladır. Düşük işlem hacmi bir risk oluştursa da yıl sonuna kadar piyasaya önemli bir satışın geleceğini düşünmüyoruz. 7450 seviyelerinden alım gelme potansiyeli fazladır." ifadelerini kullandı.