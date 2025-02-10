Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off birinci müsabakasını yönetecek. Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak karşılaşmada, Halil Umut Meler'in yardımcıları Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapacak. Mücadelede VAR görevini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel, AVAR görevini ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod üstlenecek" denildi.

