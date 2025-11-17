Sağ el bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu, kadrodan çıkarılırken, Ümit Milli Takımı'ndan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek milli takım kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamada, Çalhanoğlu'nun, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te deplasmanda oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Yerine Ümit Milli Takım'dan genç yetenekler İsak Vural ve Yusuf Akçiçek davet edildi.

Hatırlanacağı üzere, Ay-yıldızlılar Bulgaristan ile Bursa’da oynanan maçta 2-0 galip gelmişti. Ancak o maçta da Emirhan Topçu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmıştı. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, İspanya karşılaşmasına eksiksiz bir kadro ile çıkmayı hedefliyor.

A Milli Takım, E Grubu'ndaki bu kritik karşılaşmada alacağı sonuca göre 2026 Dünya Kupası yolundaki kaderini şekillendirecek. Taraftarlar ve futbolseverler, kadrodaki son değişikliklerle birlikte millilerin sahadaki performansını merakla bekliyor.