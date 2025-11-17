Murgul Spor ile Rize Atletik Spor arasında gerçekleşen karşılaşmada çıkan büyük kavga, sahayı adeta boks ringine çevirdi. Mücadelede toplam 24 kırmızı kart çıkarken, yaşanan olaylar uzun süre yatıştırılamadı.

Murgul Spor’un sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Rize Atletik Spor’un Enes Türüt’ün attığı golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ancak hakemin devre bitiş düdüğünü çalmasıyla iki takım oyuncuları arasında gerginlik bir anda büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Sahanın bir bölümünde başlayan tartışma, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla kısa sürede kontrol edilemez hâle geldi.

Yaşanan arbede dakikalarca devam ederken, stat hoparlörlerinden sürekli olarak, “Sevgili taraftar grubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz” şeklinde uyarı anonsları yapıldı. Güvenlik güçleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba harcadı ve olaylar güçlükle kontrol altına alınabildi.

Kavganın ardından karşılaşmanın hakemi, iki takımdan toplam 24 futbolcuya kırmızı kart göstererek soyunma odalarının yolunu tuttu. Olaylı müsabaka, Türkiye amatör futbolunda son yılların en geniş kapsamlı disiplin vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) disiplin incelemesi başlatması bekleniyor. Yetkililerin, maç görüntüleri ve hakem raporunu değerlendirerek her iki takıma ağır yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor.