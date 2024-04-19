İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da pek çok ülkede denenmeye başlayan haftada 4 gün çalışma sistemi Avrupa'dan sonra Türkiye'de de resmen başladı.

Yalova’da bin 200 kişilik iş gücüne sahip Aksa Akrilik 4 günlük çalışma sistemini Türkiye’de deneyen ilk şirket oldu.

Operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 1 yıl önce daha kısa çalışma haftası pilot denemelerine başlayan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’de katılım oranı yüzde 94 olarak kaydedildi.

Saatlik bazda ücretlendirilen ve fazla mesai ücreti alan işçiler ise 4 günlük çalışma haftası uygulamasına dahil edilmemişti. Haftada 4 gün mesai uygulaması çerçevesinde çalışanlar 08:00- 17:00 saatleri arasında çalıştı. Uygulama sonrasında Aksa Akrilik'e yapılan nitelikli iş başvuruları yüzde 100 arttı.

CEO Cengiz Taş, 4 gün mesai uygulamasına devam etme kararı aldıklarını duyurdu. İşte sisteme dair detaylar… 4 günlük çalışmanın çalışanlardan güçlü destek gördüğünü, şirket içinde işbirliğini yükselttiğini ve ekip ruhunu desteklediğini açıkladı.

Hangi ülkelerde 4 günlük çalışma modeli uygulanıyor?

Belçika: 2022'den beri çalışanlar maaşlarında kesinti olmadan haftada 4 gün çalışma seçeneğine sahip.

İzlanda: 2015'ten 2019'a kadar kamu sektöründe geniş çaplı bir pilot uygulama yapıldı. Başarılı sonuçlar sonrasında, birçok özel şirkette de uygulamaya geçirildi.

Yeni Zelanda: 2023'te Unilever Yeni Zelanda, tüm çalışanlarına haftada 4 gün çalışma seçeneği sundu.

İspanya: Hükümet, 2023'te küçük ve orta ölçekli şirketlere haftada 4 gün çalışma modelini teşvik etmek için teşvikler sunmaya başladı.

Birleşik Krallık: Birçok şirket, 4 günlük çalışma haftası pilot programları yürütüyor.

Japonya: Microsoft ve Panasonic gibi bazı büyük şirketler, Japonya'daki çalışanları için 4 günlük çalışma haftası pilot programları başlattı.

Haftada 4 günlük çalışma modelinin faydaları

Çalışanlarda iş-yaşam dengesini artırır.

Stres ve tükenmişlik seviyesini düşürür.

Çalışan motivasyonunu ve üretkenliğini artırır.

İşe alım ve çalışan tutma konusunda işverenlere avantaj sağlar.

Çevresel ayak izini azaltır.

Haftada 4 günlük çalışma modelinin zorlukları

Bazı sektörlerde uygulaması zor olabilir.

Teknolojik altyapı ve iş süreçlerinde değişiklikler gerektirir.

Bazı çalışanlar iş yükünü 4 güne sığdırmakta zorlanabilir.

Maaşlarda ve maaş artışlarında değişiklikler olabilir.

Haftada 4 günlük çalışma modeli Türkiye'de uygulanma şansı var mı?

Bu modelin Türkiye'de de uygulanma şansı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 günlük çalışma haftası modeliyle ilgili çalışmalar yürütmektedir.