İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da pek çok ülkede denenmeye başlayan haftada 4 gün çalışma sistemi Avrupa'dan sonra Türkiye'de de resmen başladı.
Yalova’da bin 200 kişilik iş gücüne sahip Aksa Akrilik 4 günlük çalışma sistemini Türkiye’de deneyen ilk şirket oldu.
Operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 1 yıl önce daha kısa çalışma haftası pilot denemelerine başlayan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’de katılım oranı yüzde 94 olarak kaydedildi.
Saatlik bazda ücretlendirilen ve fazla mesai ücreti alan işçiler ise 4 günlük çalışma haftası uygulamasına dahil edilmemişti. Haftada 4 gün mesai uygulaması çerçevesinde çalışanlar 08:00- 17:00 saatleri arasında çalıştı. Uygulama sonrasında Aksa Akrilik'e yapılan nitelikli iş başvuruları yüzde 100 arttı.
CEO Cengiz Taş, 4 gün mesai uygulamasına devam etme kararı aldıklarını duyurdu. İşte sisteme dair detaylar… 4 günlük çalışmanın çalışanlardan güçlü destek gördüğünü, şirket içinde işbirliğini yükselttiğini ve ekip ruhunu desteklediğini açıkladı.
Hangi ülkelerde 4 günlük çalışma modeli uygulanıyor?
Belçika: 2022'den beri çalışanlar maaşlarında kesinti olmadan haftada 4 gün çalışma seçeneğine sahip.
İzlanda: 2015'ten 2019'a kadar kamu sektöründe geniş çaplı bir pilot uygulama yapıldı. Başarılı sonuçlar sonrasında, birçok özel şirkette de uygulamaya geçirildi.
Yeni Zelanda: 2023'te Unilever Yeni Zelanda, tüm çalışanlarına haftada 4 gün çalışma seçeneği sundu.
İspanya: Hükümet, 2023'te küçük ve orta ölçekli şirketlere haftada 4 gün çalışma modelini teşvik etmek için teşvikler sunmaya başladı.
Birleşik Krallık: Birçok şirket, 4 günlük çalışma haftası pilot programları yürütüyor.
Japonya: Microsoft ve Panasonic gibi bazı büyük şirketler, Japonya'daki çalışanları için 4 günlük çalışma haftası pilot programları başlattı.
Haftada 4 günlük çalışma modelinin faydaları
Çalışanlarda iş-yaşam dengesini artırır.
Stres ve tükenmişlik seviyesini düşürür.
Çalışan motivasyonunu ve üretkenliğini artırır.
İşe alım ve çalışan tutma konusunda işverenlere avantaj sağlar.
Çevresel ayak izini azaltır.
Haftada 4 günlük çalışma modelinin zorlukları
Bazı sektörlerde uygulaması zor olabilir.
Teknolojik altyapı ve iş süreçlerinde değişiklikler gerektirir.
Bazı çalışanlar iş yükünü 4 güne sığdırmakta zorlanabilir.
Maaşlarda ve maaş artışlarında değişiklikler olabilir.
Haftada 4 günlük çalışma modeli Türkiye'de uygulanma şansı var mı?
Bu modelin Türkiye'de de uygulanma şansı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 günlük çalışma haftası modeliyle ilgili çalışmalar yürütmektedir.