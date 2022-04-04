TVHB Başkanı Eroğlu: “4 Nisan bayram değildir"

Başkent’te bir barınakta ‘Dünya Sokak Hayvanları Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, “4 Nisan bayram değildir“ dedi.

Ankara’da bir barınakta ‘Dünya Sokak Hayvanları Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe TVHB Başkanı Ali Eroğlu ile çok sayıda davetli öğrenci katıldı. Başkan Eroğlu günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

4 Nisan’ın bir bayram olmadığını, yüzleşme günü olduğunu söyleyen Eroğlu, “Sokak hayvanları kelimesini biz çok kullanmak istemiyoruz sahipsiz hayvanlar diyoruz. Dünyada 4 Nisan tarihi dolayısıyla insanların, yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren sahipsiz hayvanlara karşı olan vazifelerini ve yapacağı işleri hatırlatmak adına farkındalık oluşturmak için 4 Nisan Sokak Hayvanları günü olarak anılıyor. Ben kutlama kelimesini de kullanmak istemiyorum. Bu bir bayram değil aslında ibret alınacak gerçeklerle karşılaşma, yüzleşme günü olarak değerlendirmek gerekiyor” dedi.

“Belediyelerimizde veteriner hekim ihtiyacının karşılanması lazım”

Hayvan hakları kanunu ile belediyelerin yükünün arttığını, veteriner hekim ihtiyacının karşılanması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “5199 sayılı Hayvan hakları kanunu ile belediyelerimizin yükü daha da artırıldı. O açıdan da belediyelerimizde veteriner hekim ihtiyacı, yardımcısı, sağlık personeli, ekipman, donanım, alet malzeme bunların karşılanması lazım neticede veteriner hekim belediyenin bir çalışanı bir personelidir. Başkanlar hangi talimatı veriyorlarsa veteriner hekimlerde onu yapıyorlar. Veteriner hekimlere suçlamanın doğru olmadığına inanıyoruz. Ben meslektaşlarımın hayvan refahı konusunda çok titiz olduklarını hassasiyetle hareket ettiklerini mesleklerini o yönde icra ettiklerini ve edeceklerine inanıyorum. Zaman zaman rastlanan bazı hatalar bunlarında farkındayız. Bunların da yaşanmaması için birlik olarak bu olumsuzluklara engel olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.