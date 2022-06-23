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Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastaneden kurtulamadı ve hayata gözlerini yumdu.
Haberde İnsan 23.06.2022, 10:33 23.06.2022, 10:43
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı.
Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular." ifadelerini kullandı.
"Şeyhimiz ahirete irtihal etmiştir"
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.