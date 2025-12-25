Kurul, Çalık’ın mevcut sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmasına engel teşkil etmediğine hükmetti.

ATK İkinci Üst Kurulu’nun değerlendirmesinde, Çalık’ın tutukluluk süresince düzenli poliklinik kontrollerinin yapıldığı ve mevcut tıbbi veriler ışığında cezaevinde kalmasının sağlık açısından sakınca oluşturmadığı belirtildi. Kurul, kararını oy birliğiyle aldı.

Avukatlar yeniden başvurmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Buca F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce, 13 Ağustos tarihli ATK raporunda da “cezaevinde kalabilir” görüşü bildirilmişti. Bunun üzerine Çalık’ın avukatları, sağlık durumunun ağırlaştığı gerekçesiyle yeniden başvuruda bulundu.

Avukatların itiraz dilekçesinde, Çalık’ın cezaevinde bulunduğu süre zarfında ciddi kilo kaybı yaşadığı, 1999 yılında “akut miyeloid lösemi M4” tanısı aldığı ve hastalığın ilerlediğine dair doktor raporlarının bulunduğu ifade edildi. Ayrıca önceki ATK raporunun yeterli bilimsel dayanak içermediği savunuldu.

ATK: Sağlık yönünden engel yok

Yapılan son incelemede Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, sunulan dilekçe, tıbbi belgeler ve tetkikleri değerlendirdi. Kurul, Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi şartlarında takip edilebileceğini ve infazın ertelenmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını kayda geçirdi.

Süreç nasıl başladı?

Mehmet Murat Çalık, 19 Mart’ta İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Tutukluluğu süresince sağlık sorunları nedeniyle 23 Haziran’da İzmir Şehir Hastanesi’ne yatırılan Çalık, 8 Temmuz’da yeniden cezaevine gönderilmişti.