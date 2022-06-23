Mahmut Ustaosmanoğlu Kimdir?
93 yaşında hayata gözlerini yuman Ustaosmanoğlunun vefatının ardından vatandaşlar büyük bir merakla Mahmut Ustaoğlu hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. İşte Mahmut Ustaosmanoğlu hakkında her şey...
Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, İsmailağa Cemaati'nin lideridir. 1929 yaşında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu ve 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı.
Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.
“İslam’a Üstün Hizmet” ödülünü aldı
2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.
Ustaosmanoğlu’nun eserleri ise şunlardır:
Ruhul Furkan Tefsiri
Sohbetler
Risale-i Kudsiyye
Umre Sohbetleri
Fatiha Tefsiri
Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri
Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı
Efendi Babam Buyurdu ki
Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
İrşadül Müridin
Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni
Tembihat
Mektubatı Mahmudiyye