Büyükşehirlerdeki iş ve yaşam koşullarını bırakarak Muş’un Kırköy beldesine dönen Baçaru’nun girişimi, kırsalda üretim ve istihdamın mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kırköy Belediyesi’ne ait ek binada yaklaşık üç ay önce faaliyete geçen tekstil atölyesinde, çeşitli markalar için üretim yapılıyor. Düzenli üretimin başlamasıyla birlikte beldede ekonomik hareketlilik gözle görülür şekilde artarken, gençlerin büyükşehirlere göç etme ihtiyacı da azaldı.

“Gençler kendi beldelerinde iş sahibi oldu”

Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, beldede işsiz genç sayısının yüksek olduğuna dikkat çekerek, tekstil fabrikasının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Atölyeye her geldiklerinde makinelerin çalıştığını ve gençlerin iş başında olduğunu görmenin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yaktı, şunları kaydetti:

“Gençlerimizin her gün Muş merkeze gidip gelmesi hem ulaşım açısından zor hem de özellikle genç kızlar için aileler tarafından pek tercih edilmiyordu. Kendi beldelerinde çalışma imkânına kavuşmaları çok daha iyi oldu. Şu an yaklaşık 35 gencimiz burada çalışıyor. Hem meslek öğreniyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.”

Belediye olarak binanın tüm katlarını işletmecilerin kullanımına sunduklarını belirten Yaktı, amaçlarının kız-erkek ayrımı olmadan gençlere iş imkânı sağlamak olduğunu vurguladı. Yaktı, tekstil alanında yetişen gençlerin ileride devlet desteklerinden faydalanarak kendi işlerini kurabilecek seviyeye gelebileceğini de dile getirdi.

“Bir makineyle başladım, bugün 35 kişiye iş sağlıyoruz”

İstanbul’dan Kırköy’e dönerek yatırımı hayata geçiren İsmail Baçaru ise tekstil işini küçük yaşlarda öğrendiğini belirtti. İlk olarak evinde tek bir makineyle pantolon ve gömlek dikerek işe başladığını anlatan Baçaru, şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşlerimle birlikte Kırköy Belediyesi’nin tahsis ettiği binada üretime başladık. Belediye Başkanımız bize büyük destek verdi. Yaklaşık üç aydır buradayız ve şu anda 35 personelle çalışıyoruz. Gençlerimiz iş sahibi oldu, merkeze gitmek zorunda kalmıyor. Sabah akşam yolda geçen saatler artık onlara kalıyor.”

Özellikle kadın çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sunduklarını vurgulayan Baçaru, gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu. “Buraya sadece vakit geçirmek için gelmeyin” diyen Baçaru, çalışmanın ve öğrenmenin insanı ileriye taşıdığını belirterek, emeğin değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kırsalda kalkınmaya katkı

Kırköy’de hayata geçirilen bu yatırım, tersine göç, kırsalda istihdam, genç girişimcilik ve yerel kalkınma açısından örnek bir model olarak öne çıkıyor. Fabrikanın sağladığı istihdam sayesinde gençler doğdukları yerde üretime katılırken, beldenin ekonomik ve sosyal yapısına da önemli katkı sağlanıyor.