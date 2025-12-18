Yardım çalışmasını hayata geçirmek için Uludağ Elektrik ile iletişime geçen iş insanının talebi doğrultusunda, şirket tarafından belirlenen kriterler kapsamında mesken abonelerine ait faturalar belirlendi. Destek kapsamında; evinde cihaza bağlı hastası bulunan ve “sağlık kesilemez” kodu olan aboneler, sosyal yardım alan haneler ile afet bölgesi ilan edilen Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ikamet eden vatandaşlar önceliklendirildi.

Yapılan çalışma sonucunda 1.010 aboneye ait toplam 1.094 elektrik faturası ödendi. Fatura ödemeleri için kullanılan toplam tutarın 500 bin TL olduğu açıklandı.

Ayrıca Askıda Fatura Uygulaması kapsamında, sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına kayıtlı, maddi zorluk yaşayan hastaların da elektrik faturaları karşılandı. Böylece destek ağı yalnızca Bursa ile sınırlı kalmayarak daha geniş bir toplumsal faydaya dönüştü.

Yetkililer, bu örnek dayanışma hareketinin ilerleyen dönemlerde farklı hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülmesini ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmasını hedeflediklerini belirtti. Sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen bu çalışma, ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde vatandaşlara nefes aldıran önemli bir destek olarak değerlendirildi.