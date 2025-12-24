İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında çıkan test sonucu iddialarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç örneğinde kokain değerinin pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından açıklama yapan Saran, söz konusu maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

“Yakından görmüşlüğüm dahi yok”

Sadettin Saran açıklamasında, “Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddiaların kişilik haklarını ve itibarını hedef alan bir karalama kampanyası olduğunu savunan Saran, sürecin aynı zamanda temsil ettiği kurumları yıpratma amacı taşıdığını öne sürdü.

Kan testi negatif, saç testi pozitif çıktı

Soruşturma kapsamında daha önce kan testinin negatif çıktığı, ancak saç örneğinden yapılan incelemede pozitif sonuç tespit edildiği öğrenildi. Bu durum kamuoyunda soru işaretlerine yol açarken, Saran test sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini talep edeceğini açıkladı.

Yeniden test talebi ve bağımsız kuruluş vurgusu

Saran, Adli Tıp Kurumu nezdinde testin tekrar yapılması için savcılığa resmi başvuruda bulunacaklarını belirterek, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test merkezlerinde de inceleme yaptıracaklarını ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

“Gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun şekilde ortaya konulmasından hiçbir çekincem yok” diyen Saran, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde şeffaf biçimde sonuçlanacağına inandığını vurguladı.

Gizlilik kararına dikkat çekti

Açıklamasında ayrıca dosyada gizlilik kararı bulunduğuna işaret eden Sadettin Saran, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabah saatlerinden itibaren bazı mecralarda bilgilerin eş zamanlı şekilde yayımlanmasının da dikkatle incelenmesi gereken ciddi bir durum olduğunu ifade etti.

