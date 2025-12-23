Asrın felaketinin ardından büyük bir seferberlik ruhuyla harekete geçen Bakanlık, yalnızca konut üretmekle kalmadı; umutları, güveni ve geleceği de yeniden inşa etti. Bakan Kurum paylaşımında, deprem bölgelerinde yükselen yeni yaşam alanlarının bir emeğin, sabrın ve kararlılığın eseri olduğuna vurgu yaptı.

“Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi” ifadeleriyle sürecin insani boyutuna dikkat çeken Kurum, 11 ilin her birinin titizlikle ele alındığını, şehirlerin modern, güvenli ve yaşanabilir bir anlayışla yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Bakan Kurum'un, “Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye’nin” mesajının yer aldığı paylaşımda 11 ilde tamamlanan afet konutlarının görüntüleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız” mesajı da yer aldı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 455 BİN KONUTLA TAMAMLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmalar bu ayın sonunda tamamlanıyor. Asrın felaketinin asrın inşa seferberliğine dönüştüğü deprem bölgesinde yıl sonunda teslim edilen konut sayısı 455 bine yükselecek. Son teslim töreni 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da düzenlenecek.

Depreme dayanıklı, sosyal donatılarıyla güçlü ve şehir estetiği gözetilerek inşa edilen konutlar, afetzedelerin yeni hayatlarına güvenle başlamasını sağladı. Kısa sürede tamamlanan projeler, Türkiye’nin afet sonrası toparlanma kapasitesini ve devlet-millet dayanışmasını bir kez daha ortaya koydu.

Bakan Kurum’un “Bu gurur Türkiye’nin” sözleri ise yalnızca yapılan konutların değil, ortaya konulan iradenin ve dayanışmanın da altını çizdi. Deprem bölgesinde yükselen her bina, Türkiye’nin yaralarını birlikte sarma kararlılığının simgesi olarak dikkat çekiyor.