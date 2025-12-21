İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sadettin Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” iddialarıyla işlem yapılmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alınan Saran, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Taraftardan destek

Serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma giden Saran, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Taraftar desteğinin ardından kamuoyunda dikkat çeken bir açıklama da Ali Koç’tan geldi.

“Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız”

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Ali Koç, katıldığı etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe’nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe’nin ve Sadettin Saran’ın yanındayız.”

Eski tartışmalar yeniden gündemde

Ali Koç’un bu sözleri, geçmiş dönemde kulübün başarısız sonuçlar aldığı süreçte eski başkan Aziz Yıldırım’ın eğlence görüntülerine yönelik yaptığı eleştirileri de yeniden gündeme getirdi. Koç, o dönemde bu görüntülere tepki göstermiş, Aziz Yıldırım ise görüntülerin doğum günü kutlamasına ait olduğunu belirterek eleştirileri reddetmişti.

Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma süreci devam ederken, spor camiasından gelen destek açıklamalarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.