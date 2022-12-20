İş insanı ve hayırsever Ebru Kain’e Azerbaycan’da anlamlı ödül

Şehit çocukları için yaptığı kıymetli bağış sebebiyle, Ebru Kain’e Liv Hospital CEO’su Meri İstiroti tarafından bir ödül takdim edildi. Basın kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği törene, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve çok kıymetli milletvekilleri de katıldı.

Ödülle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Ebru Kain “İki devlet tek millet anlayışıyla Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı davasında her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Karabağ Zaferi’nde şehit ve gazi olan kahramanların çocuklarına destek olma imkanı verildiği için büyük mutluluk duyuyorum. Bu ödül benim için çok değerli, ama daha da değerli olan çocukların yüzlerindeki gülümseme. Bunun için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim” dedi.