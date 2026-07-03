Gürsu Belediyesi'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü Yuvamda Sağlık ve Umut Var Projesi kapsamında hayata geçirdiği sosyal desteklerden ilki 65 yaş üstü bireylere özel düzenlenen piknik oldu.

Yaşlı bireylere yönelik fiziksel, kişisel ve teknik destekleri 2026 yılının başından buy ana düzenli olarak sağlayan Gürsu Belediyesi, vefa pikniği düzenledi. Gürsu Mesire Alanı'nda düzenlenen piknikte evlerinden alınan yaşlı büyükler, keyifli bir gün geçirdi. İkramların yapıldığı piknikte, onlar için çalınan eğlenceli ve keyifli müzikle de güzel anlar yaşadılar. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliği yaptığı pikniğe, Bursa Aile Sosyal Politikalar Müdürü Faruk Uysal katıldı. Uysal, 'Bu projenin Bursa belediyeleri arasında bu sene onay alan tek belediyemiz Gürsu Belediyesi oldu. Bugün düzenledikleri piknikle de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza harika bir gün yaşattılar. Teşekkür ediyoruz' dedi. Başkan Işık ise, proje kapsamında çalışmalarının devam edeceğini belirtti.