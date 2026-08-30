Samsun'un Canik Belediyesi 2026-KPSS ortaöğretim başvuru ücretlerini ödüyor. Samsun Canik Belediyesi, sınav ücret destekleriyle öğrencilerin ve ailelerinin eğitim harcamalarına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan lisans ve ön lisans düzeyleri Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan adayların başvuru ücretlerini karşılayan Canik Belediyesi'nden bir müjde de ortaöğretim düzeyi KPSS'ye (2026-KPSS ortaöğretim) girecek adaylar için geldi. Sınav ücret destekleriyle yüzleri güldürmeye devam eden Canik Belediyesi, sınava girecek olan Canikli adayların başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Destek üstüne destek

Eğitime yönelik çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Bu yıl da gençlerimizin KPSS başvuru ücretlerini karşılıyoruz' dedi.

Kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğiyle uygulamaya aldıkları projelerin örnek olmayı sürdürdüğünü aktaran Başkan Sandıkçı, 'Eğitim Dostu Belediye ünvanımızla eğitim yolculuğunda gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor, eğitime yönelik yeni projeleri ve destekleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Canik'imizde KPSS'ye girecek olan adaylarımızın başvuru ücretlerini karşılamaya devam ediyoruz. Gençlerimize yeteneklerini keşfetme imkânı sunan, onların yeni bilgilere kapı araladığı projelerimizle birlikte hem gençlerimizin, hem de ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunan destek programlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. 2026 yılı lisans ve ön lisansın ardından ortaöğretim düzeyi KPSS'ye girecek adaylarımız için başvuru ücret desteği sürecimizi başlattık. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum' diye konuştu.

Son gün 8 Eylül

Canik Belediyesi tarafından 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru ücret desteğine ilişkin yapılan açıklamada adayların, T.C kimlik kartı, sınav başvuru belgesi ve ödeme dekontu ile birlikte 8 Eylül 2026 tarihine kadar belediye hizmet binası zemin katta yer alan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden ücret desteği başvurularını gerçekleştirebileceği, ayrıca detaylı bilgiye belediyenin çözüm merkezi üzerinden ulaşılabildiği bildirildi.