Galatasaray, yeni transferi Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve futbolcunun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Milan'a 38 milyon Euro transfer bedeli, Leao'ya ise 10 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiço Leo'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'lik bölümü AC Milan'a ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon Euro garanti ücret ödenecektir' ifadelerine yer verildi.