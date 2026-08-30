Erzurum'da devam Anadolu Yıldızlar Ligi 2026 Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde sporcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu koordinasyonunda Erzurum'da gerçekleştiriliyor. Anadolu Yıldızlar Ligi 2026 Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururu hep birlikte yaşandı. Müsabakaların başlangıcında, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tören düzenlendi. Genç sporcuların sportif gelişimlerine katkı sağlamak, müsabaka deneyimlerini artırmak ve farklı illerden sporcuları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen organizasyona Kocaeli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Samsun illerinden toplam 129 sporcu katılım sağladı.

Müsabakalar boyunca genç sporcular, centilmence mücadeleleri ve yüksek performanslarıyla dikkat çekerken, organizasyon aynı zamanda farklı illerden gelen sporcuların kaynaşmasına da vesile oldu. Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi, genç sporcuların sportif gelişimleri ve müsabaka tecrübesi kazanmaları açısından önemli bir deneyim oldu.