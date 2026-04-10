Türkiye’nin en büyük özel sektör grupları arasında yer alan Gürok Grup, ihracat odaklı büyüme vizyonunu bu yıl da ödüllerle pekiştirdi. Grubun sofra camı markaları LAV ve LAV HORECA ile cam ambalaj üreticisi GCA, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 8. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, kendi kategorilerinde “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” sıralamasında ikincilik ödülünün sahibi oldu. Üst üste üçüncü yılda elde edilen bu başarı, Gürok Grup’un yüksek katma değerli üretim anlayışının ve küresel rekabet gücünün somut bir göstergesi olma niteliği taşıyor.

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi’nde 6 Nisan’da gerçekleşen ödül töreni kapsamında Gürok Grup’a ödülleri Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından GCA adına GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret ve GCA Satış Müdürü Toygar Uzun’a takdim edilirken, LAV ve LAV HORECA adına ödülü Gürok Mali İşler Direktörü Harun Yalçın Mengüloğul kabul etti.

‘Ülkemiz ekonomisine katma değer sunmaya devam edeceğiz’

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “LAV, LAV HORECA ve GCA markalarımızla ihracatta üst üste üçüncü kez elde ettiğimiz bu başarıyı, Gürok Grup’un küresel ölçekte değer üretme kararlılığının güçlü bir yansıması olarak görüyoruz. Bu ödüller; üretim gücümüzün, mühendislik yetkinliklerimizin ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımımızın somut bir sonucu. Sofra camında dünyanın 5’inci büyük üreticisi olan LAV ile 140’tan fazla ülkeye ulaşırken, LAV HORECA ile profesyonel ikram sektöründe küresel ölçekte güçlü bir marka olarak faaliyet gösteriyoruz. Cam ambalaj markamız GCA ile de 40’tan fazla pazarda güçlü bir ihracat ağına sahibiz. Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirirken, ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmaya ve katma değerli üretim anlayışımızla yol almaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”