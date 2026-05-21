Galvaniz teknolojileri, yol güvenliği sistemleri, enerji altyapıları ve savunma sanayine yönelik üretim alanlarında faaliyet gösteren TCK by Kıraç A.Ş., düzenlediği basın toplantısında yeni yatırım planlarını, üretim kapasitesini güçlendirecek hamlelerini ve ihracat hedeflerini paylaştı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Malçok, şirketin son yıllarda farklı üretim alanlarında entegre bir sanayi yapısı oluşturduğunu belirterek, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

1,35 Milyar TL’lik Üretim Yatırımı

TCK by Kıraç’ın Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği yeni üretim kampüsü, yaklaşık 1,35 milyar TL yatırım büyüklüğü ile şirketin son dönemdeki en önemli sanayi yatırımları arasında yer alıyor.

Toplam 54.476 m² alan üzerine kurulan ve yaklaşık 30.000 m² kapalı alana sahip tesis, yüksek otomasyon altyapısı, robotik üretim sistemleri, sıcak daldırma galvanizleme, otomatik paketleme hatları ve dijital izlenebilirlik sistemleriyle faaliyet gösteriyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tesis, çelik altyapı üretiminde yüksek verimlilik ve üretim kapasitesi hedefi doğrultusunda konumlandırılırken; ilk etapta 222 kişiye istihdam sağlayan yatırımda çalışan sayısı yaklaşık 350 kişiye ulaştı.

Serkan Malçok, üretim yatırımlarının odağında verimlilik, teknoloji ve ölçeklenebilir üretim altyapısının bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Sanayi yatırımlarında yalnızca kapasite artışına değil; yüksek kalite standardı, verimli üretim ve sürdürülebilir altyapıya odaklanıyoruz. Yeni tesislerimizle birlikte hem üretim kabiliyetimizi hem de ihracat gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.”

TCK by Kıraç'ın savunma sanayi, solar enerji ve yol güvenliği alanındaki dev yatırım hamlesini duyurduğu basın toplantısını Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş yerinde takip ederek şirketin küresel vizyonuna dair bilgiler aldı.

Savunma Sanayine Bursa Başköy’de Yeni Teknoloji Yatırımı

Basın toplantısında öne çıkan başlıklardan biri de Bursa Başköy’de devam eden savunma sanayi ve ileri üretim teknolojileri yatırımı oldu.

Şirket, inşaat sürecinde sona yaklaşılan yatırım kapsamında yeni nesil makine ve ekipman yatırımlarına ilişkin fizibilite çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yatırımın; savunma sanayi altyapıları, radar ve görüntüleme sistemleri, yüksek dayanımlı özel çelik çözümleri, kritik saha yapıları ve akıllı güvenlik altyapıları alanlarında üretim kapasitesini artırması hedefleniyor.

Serkan Malçok, savunma sanayinde güçlü üretim altyapısı ve yerli tedarik zincirinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Savunma sanayisinde sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri güçlü yerli üretim kapasitesi ve yüksek kalite standartlarına sahip tedarik zinciridir. Bu alandaki yatırımlarımızı uzun vadeli bir perspektifle sürdürüyoruz.”

İhracatta Hedef Yeni Pazarlar

TCK by Kıraç, ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Amerika pazarlarına odaklanıyor.

Romanya ve Gürcistan’daki operasyonlarını büyüten şirket, önümüzdeki dönemde Polonya, Kazakistan ve ABD pazarlarında daha aktif rol almayı hedefliyor.

Şirket yönetimi, orta vadede ihracat payını yaklaşık %70 seviyesine çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Öte yandan TCK by Kıraç, SAHA EXPO kapsamında Norveç merkezli Nordic Deployment ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirket, söz konusu iş birliğinin savunma sanayi ve kritik saha altyapıları alanındaki küresel büyüme hedeflerine katkı sağlamasını bekliyor.

Yol Güvenliği, Solar Enerji ve Savunma Sanayinde Büyüme Odağı

TCK by Kıraç, büyüme stratejisini yol güvenliği sistemleri, solar enerji altyapı çelikleri ile savunma ve kritik altyapı çözümleri olmak üzere üç temel üretim alanı üzerine kurguluyor. Şirket; otoyol bariyerlerinden motosiklet dostu güvenlik sistemlerine, çarpışma yastıkları ve ses bariyerlerinden solar taşıyıcı sistemlere, radar direklerinden özel mühendislik yapılarına kadar geniş bir üretim yelpazesinde faaliyet gösteriyor.

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Malçok, özellikle stratejik sektörlerde teknoloji odaklı üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini belirterek, yol güvenliği, enerji altyapıları ve savunma sanayi alanlarında üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Malçok, ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında yüksek katma değerli üretim alanlarında yeni pazarlardaki etkinliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.