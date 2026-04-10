Artan katma değer beklentisi, deneyim odaklı tüketim ve marka hikâyesi ihtiyacına yanıt veren ürün portföyü, fuarda güçlü ilgi gördü. Design Studio yaklaşımıyla geliştirilen özgün şişe tasarımları ve esnek üretim kabiliyeti, markalara rekabet avantajı sağlayan bütüncül bir çözüm modeli sundu.

Spirits kategorisinde markaların farklılaşma ihtiyacı giderek tasarım ve ambalaj üzerinden şekillenirken, GCA bu alandaki üretim ve tasarım gücünü GCA Spirits markasıyla ProWein Düsseldorf’ta uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Gürok Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve cam ambalaj sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan şirket, 15–17 Mart tarihleri arasında Düsseldorf’ta düzenlenen fuarda, Spirits segmentine yönelik geliştirdiği özel şişe tasarımlarını ziyaretçilere sundu. GCA Spirits, estetik yaklaşımı ve markalara özel çözüm geliştirme yetkinliğiyle premium segmentte konumlanan global markalara hitap eden bir iş ortağı olarak öne çıktı.

“GCA Spirits markamızla tasarım gücümüzü uluslararası ziyaretçilerle buluşturduk”

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, şu ifadeleri kullandı: “ProWein Düsseldorf, Spirits endüstrisinde iş birliklerinin ve pazar dinamiklerinin şekillendiği en önemli platformlardan biri. GCA Spirits markamızla bu platformda yer alarak, markalara değer katan tasarım yaklaşımımızı ve üretim kabiliyetimizi doğrudan anlatma fırsatı bulduk. Özellikle premium segmentte faaliyet gösteren global markaların; farklılaşma, hikâye oluşturma ve raf görünürlüğünü artırma beklentilerine yanıt veren çözümlerimiz, fuar boyunca güçlü bir ilgiyle karşılandı. Tasarım geliştirme, özel kalıp üretimi ve yüksek hacimli üretimi tek bir yapı içinde sunmamız, iş birlikleri açısından önemli bir avantaj sağladı.”

GCA’nın Spirits portföyü, değişen tüketim dinamiklerine yanıt veriyor

Artan üst segment talebi, deneyim odaklı tüketim ve güçlenen marka hikâyeleri doğrultusunda GCA Spirits; ambalajı marka deneyiminin bir parçası olarak ele alıyor. Bu yaklaşım, tasarım, mühendislik ve üretimi bir araya getiren entegre çözümlerle hayata geçiriliyor.

GCA Spirits’in fuarda sergilediği portföy, tasarım çeşitliliğiyle markaların rafta öne çıkmasını destekliyor. Özgün tasarım, hızlı prototipleme ve esnek üretim kabiliyetiyle bütüncül bir çözüm sunuluyor.

Design Studio ile tasarım süreci uçtan uca değer sunuyor

Fuarda öne çıkan unsurlardan biri, GCA Spirits’in Design Studio yaklaşımı oldu. Design Studio, tasarım sürecini fikir aşamasından nihai ürüne kadar uçtan uca ele alan çözüm yapısıyla dikkat çekti.

Bu yaklaşım; tasarım geliştirme, üretilebilirlik, maliyet optimizasyonu ve pazara çıkış süresi gibi kritik başlıklarda markalara doğrudan katkı sağlıyor. GCA Spirits, bu entegre modeliyle premium segmentte faaliyet gösteren markalar için stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Uluslararası iş birlikleri ve hedef pazar odağı güçleniyor

Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmeler, başta Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardan üretici ve distribütörlerle yeni iş birliklerinin önünü açtı. ProWein’in Avrupa ağırlıklı ziyaretçi profili ve güçlü distribütör ağı, GCA Spirits’in hedef pazarlarıyla doğrudan temas kurmasını sağladı.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik odağını küresel ölçekte güçlendiriyor

GCA, üretim süreçlerinde kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliği birlikte ele alarak geliştirdiği cam ambalaj çözümlerinde; hafifletilmiş yapı, geri dönüştürülebilir ve uzun ömürlü kullanım gibi kriterleri önceliklendiriyor. Yeni şişe tasarımları, estetik değer ile çevresel faydayı bir araya getirirken, global pazarlarda giderek artan sürdürülebilirlik beklentilerine doğrudan yanıt veriyor.

GCA Spirits, tasarım gücü, üretim esnekliği ve entegre çözüm yaklaşımıyla Spirits segmentindeki konumunu güçlendirirken, uluslararası pazarlarda daha geniş bir etki alanı yaratmayı hedefliyor.