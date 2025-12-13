Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin kayıt ve beyan süreçleri sadeleştirildi.

Defter-Beyan Sistemi’nde Yeni Uygulama

Düzenlemeye göre, gerçek usule geçen mükelleflerin defter tutma ve beyanname verme işlemlerinin yürütüldüğü Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki işlemler, işletme hesabı esasına göre defter tuttukları süre boyunca yalnızca mükellefler veya mali müşavirler tarafından değil, bağlı oldukları meslek odaları ve birlikler aracılığıyla da yapılabilecek.

Bu imkândan yararlanmak isteyen odalar ve birliklerin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş yeterli sayıda meslek mensubunu bünyelerinde bulundurmaları gerekiyor. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise işlemlerin, oda veya birlikle birlikte çalışmayan meslek mensuplarının gözetiminde yapılması şartı aranacak.

Kapsam ve İstisnalar Netleşti

Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, nüfusu 30 bini aşan ilçeler hariç olmak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde bazı faaliyetleri yürüten mükelleflerin 1 Ocak 2026 itibarıyla gerçek usulde vergilendirilmesi öngörülmüştü.

Son olarak yapılan düzenleme ile ise 30 büyükşehir sınırları içinde yer almasına rağmen tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen, nüfusu 2 binin altında olan köy ve beldelerde faaliyet gösteren mükelleflerin — şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar hariç — basit usulde vergilendirilmeye devam edebilmesine olanak tanındı.

Hangi Faaliyetler Gerçek Usule Geçecek?

Yeni uygulama kapsamında 30 büyükşehirde basit usulden gerçek usule geçecek mükellefler arasında şu faaliyetleri yürütenler bulunuyor:

Her türlü emtia imalatı ile alım-satımı yapanlar

İnşaatla ilgili tüm işlerle uğraşanlar

Motorlu taşıtların bakım ve onarımını yapan işletmeler

Lokanta, kafe ve benzeri hizmet işletmeleri

Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütenler

Uyum Sürecini Kolaylaştırmak Amaçlanıyor

Yeni düzenlemenin temel amacı, basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin vergiye uyum sürecini kolaylaştırmak, bürokratik yükü azaltmak ve meslek odaları aracılığıyla daha düzenli bir kayıt ve beyan sistemi oluşturmak olarak öne çıkıyor.