Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörünün Yatırımı İlk 9 Ayda 100 Milyar TL’ye Ulaştı

Rapora göre sektörün filosundaki araç sayısı 155 bin 900 adede ulaşırken, benzinli ve otomatik vitesli sedan modeller kiralamalarda başı çekti.

Yılın ilk 9 ayında 98,6 milyar TL’lik araç yatırımı gerçekleştiren sektör, aynı dönemde 32,82 milyar TL vergi ödedi.

Sektörün Filosu 155 Bin 900 Araca Ulaştı

Bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliğiyle hazırlanan “TOKKDER Kısa Dönem Araç Kiralama Sektör Raporu – 2025 3. Çeyrek” sonuçlarına göre, kısa dönem araç kiralama sektörünün araç parkı yıl sonuna göre artış gösterdi.

2024 sonunda 151 bin adet olan filo büyüklüğü, 2025’in üçüncü çeyreğinde 155 bin 900 adede çıktı.

Her 3 Araçtan 2’si Benzinli

Rapora göre sektörün araç parkının %65,3’ü benzinli, %26,3’ü dizel, %5’i hibrit ve %2,4’ü elektrikli modellerden oluştu.

Marka bazında ise Renault %21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. Renault’yu Fiat (%20,9), Hyundai (%10,6), Peugeot (%8,2) ve Opel (%7,6) izledi.

Araç segmentlerinde A ve B sınıfı modeller %41,1’lik payla öne çıkarken, kompakt sınıf %40,6 ile ikinci sırada yer aldı. D segment %9,4, E ve F segmentleri %2,9, hafif ticari araçlar %6 oranında pay aldı.

Sedan Lider, SUV’lar Yükselişte

Gövde tipine göre dağılımda sedan modeller %35,3 ile lider konumunu korudu. Hatchback araçlar %30,4 ile ikinci, SUV’lar %26,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Sektörün toplam araç parkının %81,3’ü otomatik vitesli araçlardan oluşurken, manuel vitesli araçların payı %18,7 seviyesinde kaldı.

Yatırımlar 100 Milyar TL’ye Dayandı

2025’in ilk 9 ayında kısa dönem araç kiralama sektörü 98,6 milyar TL’lik araç alımı gerçekleştirdi. Yılın üçüncü çeyreğinde yapılan araç yatırımı 42,8 milyar TL, ödenen toplam vergi tutarı ise 32,82 milyar TL oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde kiradaki ortalama araç sayısı 100 bin 821 iken, bu rakam üçüncü çeyrekte 127 bin 389 adede yükseldi.

Ortalama kontrat süresi 8,7 gün, toplam kira günü 11 milyon 465 bin 47 olarak belirlendi.

Doluluk oranı ise ikinci çeyrekteki %61’den %82’ye yükselerek sektörün canlı sezon geçirdiğini gösterdi.

TOKKDER Başkanı Tangün: “Sektör, Sürdürülebilir Bir Yatırım Ekosistemi Haline Geldi”

Rapor sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, 2025’in kısa dönem kiralama sektörü için geçiş yılı niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yılın ilk dokuz ayında 98,6 milyar TL tutarında araç yatırımı yapılmış olması, sektörümüzün ekonomiye ve otomotiv sektörüne sağladığı katkının boyutunu net biçimde gösteriyor. Bu rakamlar, kısa dönem kiralamanın artık sadece bir hizmet alanı değil, sürdürülebilir bir yatırım ekosistemi haline geldiğini kanıtlıyor.”

Tangün, elektrikli ve hibrit araçların toplam payının %8,4’e ulaşmasının çevreci dönüşüm açısından sevindirici olduğunu vurguladı.

Sektörün istikrarlı büyümesini sürdürmesi için ekonomik istikrar, finansmana erişim kolaylığı ve sürdürülebilir filo politikalarının önemine dikkat çekti.